Regionalpolizei Brugg lanciert neue Einsatzgruppe Flussrettung

Brugg Ausgerüstet und ausgebildet wie keine andere im Kanton: Regionalpolizei setzt auf neue Einsatzgruppe Flussrettung Zehn bis zwanzig Einsätze pro Jahr hat die Brugger Blaulichtorganisation mit dem Boot. Gruppenchef Verwaltungspolizei Lukas Peterhans erklärt, wie sich die Flussrettung in den letzten 15 Jahren entwickelt hat und welche die gefährlichsten Momente für das Team sind. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Die Einsatzgruppe Flussrettung bei einer Übung: Per Handzeichen geben Rudolf Winterberger (links) und Remo Achermann ihren Kollegen beim Spinnereiwehr Anweisungen. Oben: Lukas Hänzi. Bild: Severin Bigler

In der Nähe des Spinnereiwehrs ist das Tosen der Reuss so laut, dass schon die eigene Stimme untergeht. Die sechs Polizisten verständigen sich darum per Handzeichen. Während der Regen auf die Schutzhelme prasselt, beobachten vier von ihnen konzentriert die zwei Männer auf dem Rettungsfloss.

Schritt für Schritt navigieren sie das sogenannte «Rescue Raft» mit Seilen vom Land aus an den Rand einer Wehrstufe. Kurz vor dem Abgrund kommt das eigentliche Ziel in Sicht. Innert weniger Augenblicke haben die Einsatzkräfte den leblosen Körper aus dem Wasser gezogen.

Am 21. Oktober lud die Repol Brugg die AZ zur Teilnahme an einer Übung ein. Im blauen Anzug Journalistin Maja Reznicek. Video: Severin Bigler

Für die Angehörigen der Regionalpolizei (Repol) Brugg ist die Bergung der «Leiche» – es handelt sich um einen Dummy – an diesem Tag nur eine Übung. Sie findet aber am gleichen Ort statt, wo sich vor über einem Jahr eine Familie in Lebensgefahr gebracht hat. Im Sommer 2021 kenterte die achtköpfige Gruppe mit einem der beiden Gummiboote kurz vor dem Kraftwerk Windisch. Drei Personen wurden über das Wehr gerissen. Es folgte eine intensive Such- und Rettungsaktion.

Obwohl alle Betroffenen am Ende wohlauf waren, erinnert sich Lukas Peterhans noch gut daran, als die Meldung des Unglücks die Repol erreichte. Der Gruppenchef Verwaltungspolizei und Dienstchef Flussrettung sagt:

«Es war ein Schock, weil so viele Personen bei dem Unfall involviert waren.»

Wie melde ich eine Notsituation im Gewässer? Damit die Regionalpolizei Brugg möglichst schnell reagieren kann, sind im Falle einer Notlage folgende Informationen via Notruf 117/112 wichtig: - Genauer Standort: Sind markante Bauten, Brücken oder Ortschaften in der Nähe? - Betroffene Person: Ist die Person noch im Wasser? Treibt sie ab? Auf welcher Flussseite? Welche Farbe hat die Kleidung? - Weitere Personen: Gibt es zusätzliche Betroffene? Sind Sie Helfer oder Opfer? - Allenfalls Zufahrt: Wie können die Rettungskräfte die Stelle erreichen? Wie wird die Möglichkeit einzuwassern eingeschätzt? Bis die Rettungskräfte vor Ort sind, sollte versucht werden, die betroffene Person im Blick zu behalten. So lange ist auch die Telefonverbindung aufrechtzuerhalten.

Unter anderem darum hat die Repol Brugg in den letzten Jahren stetig aufgerüstet – kürzlich mit der neuen Einsatzgruppe Flussrettung.

Die neue Einsatzgruppe Flussrettung (v. l. n. r.): Lukas Peterhans (Chef Flussrettung), Rudolf Winterberger, Thomas Rietschi, René Schneider, Lukas Hänzi und Remo Achermann (stv. Chef Flussrettung). Es fehlen: Gregor Tschudy und Cedric Rauber. Bild: Severin Bigler

«Bisher sind wir die einzige Blaulichtorganisation im Kanton Aargau, die in diesem Bereich so gut ausgerüstet und ausgebildet ist», sagt Andreas Lüscher, Chef der Regionalpolizei, stolz.

In vier Jahren gab es 42 Fälle mit Personenbezug

Flussrettung ist bei der Blaulichtorganisation aber nichts Neues. Schon vor 2007 sei diese entstanden, erklärt Andreas Lüscher. Das Potenzial für Polizei- und Rettungseinsätze sei gross im Gebiet, fügt Peterhans an: «40 Prozent des Schweizer Wassers fliesst durch Brugg und es finden viele Freizeitaktivitäten im und um die Gewässer statt.» Dazu kämen tragische Ereignisse wie Suizide und Unfälle.

Für die Angehörigen der Repol Brugg bedeutet das ein breites Spektrum an Einsätzen. Der Dienstchef Flussrettung sagt:

«Wir bergen ein Migros-Wägeli oder ein Gummiboot genauso wie wir Schwimmer retten oder Hindernisse wie Baumstämme entfernen.»

Insgesamt haben die Einsatzkräfte zwischen 10 und 20 Einsätze pro Jahr mit dem Boot. In den letzten vier Jahren rückte das Team in 42 Fällen mit Personenbezug aus. Neben Suche und Rettung handelte sich dabei fast bei jedem vierten um eine Bergung. In diesen Fällen wurde eine bereits verstorbene Person gesichert.

Am Freitag übte die Einsatzgruppe unter anderem eine Bergung. Remo Achermann (links) und Rudolf Winterberger bringen den Dummy an Land. Bild: Severin Bigler

Psychisch seien das nicht die herausforderndsten Momente für das Team, erklärt Peterhans auf Nachfrage: «Verstorbene sind mental kein Problem. Diese Situationen verfolgen einen weniger.» Schwierig sei das Zusammentreffen mit den Angehörigen, besonders wenn Kinder bei einem Unglück involviert seien.

Jede Polizistin und jeder Polizist erlangte den Schiffsführerausweis

Der Bereich Flussrettung hat sich bei der Repol Brugg über die letzten 15 Jahre stark entwickelt. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Waffenplatzkommando Brugg könne seit Beginn das Rettungsboot der Armee genutzt werden. «Dieses steht uns bis heute für Rettungseinsätze zur Verfügung, wird von der Armee unterhalten und hängt jederzeit einsatzbereit bei der Bootsanlegestelle.»

Lukas Peterhans, Gruppenchef Verwaltungspolizei und Chef Flussrettung. Bild: Severin Bigler

Ausserdem, so erklärt Lukas Peterhans, erlangte jede Polizistin und jeder Polizist so schnell wie möglich nach dem Stellenantritt in Brugg den Schiffsführerausweis. Der Dienstchef Flussrettung ergänzt:

«Dass alle fahren können, war ein Erfolgsrezept für die Einsätze.»

2015 wurde dann das motorlose Schlauchboot M2 angeschafft, um auch bei tiefem Wasserstand und in andere Gewässerabschnitte ausrücken zu können.

Dieses hat inzwischen einer besseren Lösung Platz gemacht: der motorisierten Variante der Marke Zodiac. «Das bisherige Boot war sehr instabil und kippte leicht. Ausserdem konnte man sich nur den Fluss heruntertreiben lassen, was das Absuchen beider Uferseiten schwierig machte.»

Das Zodiac und das Rescue Raft seien Mittel für spezielle Situationen und als Ergänzung zum Rettungsboot der Armee, mit welchem nach wie vor die schnellsten Einsatzzeiten erreicht werden könnten.

Das Schlauchboot der Marke Zodiac wurde im Jahr 2021 angeschafft. Entstanden ist das Bild während der Ausbildung «Rescue 3 SRT Swiftwater and Flood Rescue Technician». Bild: zvg/René Schneider

Zudem wurden Flusskarten für die Einsatzkräfte erstellt, wo die Örtlichkeiten einheitlich beschriftet sind. Peterhans sagt:

«Damit wir alle vom Gleichen reden.»

Die Karten sind auch kilometriert, sodass Betroffene im Wasser besser verortet werden können. Weiter gehört der Repol seit Anfang 2022 eine Drohne mit Wärmebildkamera. Weitreichende Gebiete und Uferzonen können damit abgesucht werden. Obwohl die Drohne nach zivilen Regeln geflogen werden kann, absolvieren die verantwortlichen Piloten eine interne Ausbildung.

Um die Drohne zeitnah einzusetzen, wurde ein Grossteil der ausrückenden Mannschaft ausgebildet, dass im Ereignisfall kein zusätzliches Personal aufgeboten werden muss.

Jedes Mal wagt Peterhans ein Experiment

Seit Anfang Jahr verfügt die Repol Brugg nun über die eigene Einsatzgruppe (EG) Flussrettung, die im September offiziell wurde. Insgesamt acht Polizisten gehören zu dem Spezialteam. Alle haben vor kurzem den «Rescue 3 SRT Swiftwater and Flood Rescue Technician» bei Instruktoren der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch abgeschlossen.

Alle acht Beteiligten der Einsatzgruppe Flussrettung haben den «Rescue 3 SRT Swiftwater and Flood Rescue Technician» absolviert. Video: zvg/René Schneider

Die viertägige Ausbildung richtet sich an Angehörige von Blaulichtorganisationen, die Rettungen aus Fliessgewässern und bei Überschwemmungen durchführen müssen. Zudem sind die Beteiligten mit einer Spezialausrüstung ausgestattet – dazu zählt etwa ein Trockenanzug mit persönlicher Schutzausrüstung sowie Seile und Karabiner für Seiltechniken.

Jeweils an drei internen und bis zu fünf externen Trainingstagen mit anderen Fliesswasserrettungsgruppen aus der Schweiz und der Armee übt die EG den Einsatz auf und im Wasser.

Das Schwimmen im Wehr war ebenfalls ein Teil der Übung am letzten Freitag. Bild: Severin Bigler

Dabei wagt Peterhans mit seiner Mannschaft auch jedes Mal ein Experiment. So versuchte die Gruppe am letzten Freitag ein bei einem Pfeiler verklemmtes Schlauchboot zu befreien. Er erklärt:

«Jede Situation ist anders und wir wissen oft nicht, was herauskommt.»

Wichtig sei das gemeinsame Debriefing nach jeder Übung und jedem Einsatz, damit aus den gewonnenen Erfahrungen gelernt werden könne. Auch der Rest der insgesamt 24 Polizistinnen und Polizisten auf dem Brugger Posten gehen zwei- bis dreimal pro Jahr mit dem Schiff aufs Wasser. Einmal davon in der Nacht.

Besondere Risiken bringt Schwemmholz mit sich

Dass die EG ins Leben gerufen wurde, hat gemäss Lukas Peterhans verschiedene Gründe: «Die Sicherheit für die Repol selbst sollte sich erhöhen. Es wird einfach sehr schnell lebensgefährlich, wenn man sich nicht auskennt.» Besondere Risiken brächten Situationen mit Schwemmholz mit sich.

Beispielsweise geriet bei einer Leichenbergung in der Nähe der Aarebrücke bei Stilli ein Stück Holz in den Motor des Armeeboots. Peterhans sagt:

«Der Motor stieg aus und wir trieben auf einen Pfeiler zu.»

Das Team habe sich bereits zum Absprung vom Boot bereitgemacht, als in letzter Sekunde die Technik wieder auflebte. Peterhans ergänzt: «Gefährlich wird es immer dann, wenn es pressiert, es etwa darum geht, eine lebende Person zu retten, und der Einsatz nahe eines Hindernisses ist.»

Grundsätzlich könnte die Flussrettung der Repol Brugg in allen Gewässertypen eingreifen. Bild: Severin Bigler

Neben der Sicherheit habe man mit der EG auch das Einsatzspektrum vergrössern wollen. Lukas Peterhans fasst zusammen: «Wir können nun das ganze Jahr über alles machen, was von der Wasseroberfläche her möglich ist.» Nicht in ihren Bereich gehören dahingegen das Tauchen in Gewässern oder das Abseilen von Brücken. Ausserdem sei die «Manpower» begrenzt und ein Einsatz mit maximal zwei Booten möglich.

Grundsätzlich könnte die Flussrettung der Repol Brugg in allen Gewässertypen – vom Fluss bis zum Teich – eingreifen. Trotz vereinzelter Einsätze in benachbarten Gewässern ist die absolut schnelle Einsatzzeit nur im Raum Wasserschloss möglich, unterstreicht Lukas Peterhans. Dies, weil dann keine Bootstransporte und langen Anfahrtswege nötig sind.

