Armee verschärft Regeln für Ausgang und Urlaub

Brugg Ausgang nur auf Kasernenareal: Armee verschärft die Regeln Die Angehörigen der Armee in Brugg sollen die Feiertage gesund zu Hause verbringen können. Michael Hunziker 10.12.2021, 05.00 Uhr

Blick auf das Kasernenareal in Brugg: Die Armee will verhindern, dass einzelne Angehörige der Armee über die Feiertage nicht nach Hause gehen können. mhu (24. März 2015)

Die Coronafälle steigen an, die Armeeführung verschärft die Regeln für Ausgang und Urlaub für die Truppe – um Ansteckungen und Krankheitsfälle zu verhindern und den Weihnachtsurlaub nicht zu gefährden. So viel wurde Anfang Woche bekannt. Aber wie sehen die Schutzmassnahmen auf dem Waffenplatz Brugg aus? Und wie viele Angehörige der Armee sind betroffen?

Eine Urlaubssperre gilt am letzten Wochenende vor Dienstabschluss beziehungsweise vor Jahresendurlaub, erklärt Oberst Daniel Wegrampf, Kommandant Genieschule 73 und Kommandant Waffenplatz Brugg. Er fährt fort:

«Damit soll erreicht werden, dass Angehörige der Armee im Bedarfsfall nicht in Quarantäne oder Isolation gehen müssen, sondern nach Hause zu ihren Angehörigen entlassen werden können.»

Weiter müssten die Armeeangehörigen ihren Ausgang beziehungsweise ihren allgemeinen Urlaub auf dem Areal der Kaserne beziehungsweise des Waffenplatzes verbringen. «Persönliche Urlaube dürfen mit restriktiver Handhabung bewilligt werden», ergänzt Wegrampf. «Für kantonale Covid-19-Impf­termine wird auf jeden Fall persönlicher Urlaub gewährt.» Während dieser allfällig bewilligten persönlichen Urlaube seien die Verhaltens- und Hygienemassnahmen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) strikte einzuhalten.

Auf dem Waffenplatz Brugg seien derzeit Berufsmilitärs und zivile Angestellte mit den Abschluss- beziehungsweise Vorbereitungsarbeiten der vergangenen respektive der bevorstehenden Rekrutenschule beschäftigt, führt Wegrampf aus. «Zur Aufrechterhaltung eines minimalen Dienstbetriebs befinden sich einzelne Soldaten auf dem Waffenplatz Brugg.» Diese wenigen Angehörigen der Armee, die ihren Milizdienst absolvieren, werden gemäss Wegrampf «je nach Einsatzgebiet und Unterstellungsverhältnis» durch Berufsmilitärs oder zivile Mitarbeiter geführt. Die direkten Vorgesetzten befehlen und kontrollieren auch die Umsetzung der verschärften Regelungen.

Aktuell ist das Stressniveau eher tief

Diese gelten übrigens seit dem 6. Dezember bis Ende Jahr. Für 2022 werden neue Regelungen erwartet. «Auf dem Waffenplatz Brugg wird, gleich wie in der gesamten Armee, das Schutzkonzept genau befolgt und umgesetzt», stellt Wegrampf fest und fügt an:

«In der Armee haben wir damit bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.»

Die Betroffenen nähmen die Regelungen relativ gelassen auf, antwortet der Kommandant auf die entsprechende Frage. Da derzeit keine Schule laufe, sei der Arbeitsalltag eher entspannt. Die Aufgaben könnten ohne den Druck von Ablenkungen – wie Telefone, Schalteranfragen, Materialherausgabe etc., «die während des Schulbetriebes naturgemäss entstehen» – erledigt werden. So sei das Stressniveau tief und es sei verkraftbar, den Ausgang innerhalb des Areals zu verbringen. Zudem sei insbesondere auch die Entlassung in Reichweite – für den letzten Milizangehörigen am 15. Dezember.