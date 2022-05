Brugg: Toppharm Apotheke integriert Drogerie und ändert den Namen

Brugg Aus zwei wird eins: Dieses Fachgeschäft hat seinen Namen geändert Nach dem Zusammenführen der Drogerie Neumarkt und der Apotheke am Lindenplatz feiert die Toppharm Apotheke & Drogerie Neumarktplatz nun vom 9. bis 11. Juni ihre Eröffnung. Claudia Meier 27.05.2022, 17.00 Uhr

Der umgebaute Bereich der Toppharm Apotheke & Drogerie Neumarktplatz. Claudia Meier

Bereits im letzten Oktober wurde die Kundschaft informiert, dass im Brugger Einkaufszentrum im Frühling 2022 ein weiteres Kapitel zu Ende geht. Inzwischen wurden die verbliebenen Artikel der Drogerie Neumarkt ins Apotheken-Hauptgeschäft von Inhaber Rolf Krähenbühl an den Neumarktplatz 3 gezügelt und die Lichter im Untergeschoss des Einkaufszentrums gelöscht.

Mit der Integration der Drogerie Neumarkt am bisherigen Standort der Toppharm Apotheke am Lindenplatz geht ein Namenswechsel einher: Das Fachgeschäft für Gesundheitsfragen heisst neu Toppharm Apotheke und Drogerie am Neumarktplatz, was auch an der neuen Aussenbeschriftung zu erkennen ist. Vom 9. bis 11. Juni feiert das Team zusammen mit der Kundschaft die Eröffnungstage mit verschiedenen Aktionen und einem Glücksrad.

Lagerraum verkleinert und Ladenfläche vergrössert

Damit das erweiterte Sortiment schön präsentiert werden kann, war ein kleiner Umbau notwendig. Im tiefer gelegenen Teil des Geschäfts wurden der Lagerraum verkleinert und neue Regale eingebaut. Dadurch vergrösserte sich auch die Ladenfläche.

Die Mitarbeitenden der Drogerie wurden übernommen. Dadurch gewinne die Fachberatung zusätzlich an Qualität und die Dienstleistungen vom Allergie-Check über das Wochendosiersystem für Medikamente bis zur Haaranalyse würden erweitert, heisst es in der Begleitbroschüre zum Neustart.