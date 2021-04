Brugg Neues Gesicht für den Neumarktplatz: Weg mit dem roten Klinkerbelag, her mit der Begegnungszone Der Brugger Einwohnerrat entscheidet an der nächsten Sitzung über einen Vorprojektierungskredit für die Erneuerung des Neumarktplatzes. Ebenfalls zur Diskussion stehen Kredite für Vorstudien zum Bahnhofplatz, Busterminal Zentrum sowie zu einer Begegnungszone. Michael Hunziker 20.04.2021, 05.00 Uhr

Der heutige rote Klinkerbelag auf dem Neumarktplatz weist Schäden und Unebenheiten auf. Bild: mhu (19. April 2021)

Die Planung reicht Jahre zurück, die Frage zur Neugestaltung des Brugger Zentrums taucht regelmässig auf. Der Stadtrat beabsichtigt nun, die Sanierung und Aufwertung des Neumarktplatzes anzupacken.

Im Rahmen einer Vorpro­jektierung sollen gleichzeitig Vorstudien erstellt werden für die Erneuerung von Bahnhofplatz, Busterminal Zentrum und Campuspassage sowie für die Einrichtung einer Begegnungszone. An der nächsten Sitzung am Freitag, 7. Mai, entscheidet der Einwohnerrat über die drei Kredite von insgesamt 331'000 Franken.

Mehr Aufenthaltsqualität: So lautet eines der Ziele

Das zentrale Gebiet um den Bahnhof- und Neumarktplatz verfügt über Potenzial, ihm kommt gemäss Stadtrat eine besondere Bedeutung zu. Es bildet sowohl den Eingangsbereich in die Stadt Brugg als auch ein Scharnier zwischen Altstadt, Fachhochschul-Campus und Gemeinde Windisch. In der Vergangenheit sind verschiedene Planungen aufgegleist worden, um die Chancen für die Entwicklung zu klären.

Der Stadtrat erinnert an den Studienwettbewerb in den Jahren 2005–06 sowie an den Masterplan «Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarkt» in den Jahren 2012–14. Auf dieser Grundlage soll die Umsetzung von konkreten Teilprojekten angegangen werden – unter Berücksichtigung der neuen planerischen Rahmenbedingungen: kantonales Verkehrsprojekt «Regionales Gesamtverkehrskonzept Ostaargau» (Oase) mit der neuen Zentrumsentlastung sowie Planungsgefäss «Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg-Windisch».

Der Mitte der Achtzigerjahre erstellte Neumarktplatz wird, so der Wille des Stadtrats, nicht nur baulich-technisch saniert und funktional verbessert, sondern auch betreffend Aufenthaltsqualität für die Benutzerinnen und Benutzer aufgewertet. Die Behörde spricht von der hoch frequentierten kommerziellen Mitte von Brugg, die eine angemessene Stimmung erhalten soll. Geschaffen wird, lautet ein Ziel, ein vielseitig benutzbarer städtischer Raum: für Strassencafés und Verkaufsstände genauso wie für Anlässe. Die verbindende Funktion, die Übergänge zur Altstadt und zum Bahnhof werden gestärkt.

Vorgesehen ist eine öffentliche Beteiligung

Als wichtigste Massnahme bezeichnet der Stadtrat den Ersatz des flächendeckenden roten Klinkerbelags, der Schäden und Unebenheiten aufweist. Vorgesehen ist eine einheitliche Oberflächengestaltung. Geprüft werden sowohl die Möblierung und Ausstattung des Freiraums als auch der Umgang mit den heutigen vier Sitzinseln und Linden in der Mitte des Platzes sowie mit dem markanten Neumarktbrunnen auf der Bahnhofseite und mit der Beleuchtung.

Vorgesehen ist auf dem Neumarktplatz eine einheitliche Oberflächengestaltung. Visualisierung: zvg

Zu Beginn der Planung ist eine öffentliche Beteiligung vorgesehen, um die Anforderungen an den Platz sowie die Gestaltung zu konkretisieren. Die Gesamtkosten für die Erneuerung werden auf 4,8 Mio. Franken geschätzt. Verläuft alles reibungslos, kann die Volksabstimmung zum Baukredit Mitte 2024 erfolgen, die Realisierung ab Ende 2024 oder Anfang 2025.

«Das zentrale Stadtgebiet um den Bahnhof- und Neumarktplatz bietet grosse Chancen für die Stadtentwicklung», hält der Stadtrat in der Botschaft an den Einwohnerrat abschliessend fest. Eine Erneuerung und Aufwertung des Neumarktplatzes sei angezeigt nach der langen Nutzungszeit, in der keine nennenswerten Sanierungen durchgeführt wurden. Und:

«Der Stadtrat ist überzeugt, mit dem Projekt Neumarktplatz sowie den anderen parallel anzugehenden Vorstudienaufgaben einen notwendigen Beitrag für die Stadtentwicklung und Stärkung der Standortattraktivität der Stadt Brugg inklusive Erhöhung der Nutzerfrequenzen der kommerziellen Angebote zu leisten.»

Einwohnerrat Freitag, 7. Mai, 19.30 Uhr, Campussaal.