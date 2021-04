Brugg «Auftrittsmässig ging nichts mehr»: Trotz Corona räumt diese 16-jährige Sängerin am Jugendmusikwettbewerb ab Diesen April hat Nora Arvena Dacic beim Finale des Wettbewerbs Jazz&Pop der Stiftung Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb teilgenommen. Das Wichtigste für die Bruggerin war aber nicht die Auszeichnung. Maja Reznicek 23.04.2021, 05.00 Uhr

Die 16-jährige Nora Arvena Dacic bei ihrem Auftritt im Kulturzentrum Südpol in Luzern. zvg

Als Unbekannte in der Musikszene kann man Nora Arvena Dacic nicht mehr bezeichnen. Mit ihrer Stimme trat die 16-Jährige bereits an Anlässen wie dem Jugendfest Brugg auf. 2020 schaffte sie es in die deutsche Castingshow «The Voice Kids». Dort verpasste die Jugendliche im März aber knapp das Finale. Dacic sagt:

«Da war für mich ein Traum beendet und ich musste wieder in der Realität aufwachen.»

Und dann kam Corona.

Ihre musikalische Karriere sei durch die Pandemie erstmals zum Stillstand gekommen, erzählt Dacic. Ausserdem habe sie im Sommer die Schule abgeschlossen und mit der Ausbildung als Pharmaassistentin in einer regionalen Apotheke begonnen. Der Alltag mit Berufsschule und Lehre sei herausfordernd. «Zu Hause habe ich natürlich weitergesungen, aber auftrittsmässig ging nichts mehr», fügt die Bruggerin an. Dieser Situation schuf ihre Singlehrerin Abhilfe.

Im letzten Jahr nahm Nora Arvena Dacic bei den Sing-offs von «The Voice Kids» in Deutschland teil. zvg/Sat.1 (3. April 2020)

30 Musikerinnen und Musiker traten in der Vorauswahl an

Die Gesangslehrerin von Nora Arvena Dacic schlug ihr nämlich die Teilnahme am Wettbewerb Jazz&Pop der Stiftung Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb (SJMW) vor. Das stiess bei der 16-Jährigen auf Begeisterung: «Ich fand die Idee megacool. Wir entschieden uns dann auch gleich für die Kategorie Jazz Solo.»

Beim Battle bei «The Voice Kids» präsentierte Dacic «You Can't Hurry Love» von Phil Collins. The Voice Kids

Der Wettbewerb mit vier Sparten (Jazz Solo, Jazz Band, Pop Solo und Pop Band) läuft in zwei Runden ab. Stiftungsmitarbeiterin Hanna Heber erklärt: «Zuerst gibt es die Preselection. Diese ist quasi die erste Runde und findet online statt, indem Teilnehmende Videos ihrer Live-Performances einschicken.»

Nora Arvena Dacic, Jungsängerin. Severin Bigler (20. Februar 2020)

Insgesamt 30 Musikerinnen und Musiker in 23 Acts meldeten sich gemäss Heber für die Vorauswahl an. Auch Nora Arvena Dacic schickte ein Repertoire an Songs: darunter «I’d Rather Go Blind» von Etta James und «Mean to Me» von Sarah Vaughan. Dacic erklärt:

«Da mein Klavierlehrer Stephan Langenbach mich schon oft am Klavier begleitet hat, entschieden wir uns für Lieder, die er und ich gut kennen.»

Sie hätten zwar trotzdem viel geprobt, das sei aber immer so und eigentlich «das pure Glück» für die Bruggerin.

Das Üben zahlte sich aus: Die Fachkommission des Wettbewerbs wählte die 16-Jährige als einen von 13 Acts, die das Livefinale im Luzerner Kulturzentrum Südpol bestreiten durften. Dacic wurde von ihrer Wahl überrascht: «Als ich den Anruf bekam, dachte ich zuerst, alle kämen ins Finale. Als ich merkte, dass ich unter den letzten drei der Kategorie Jazz-Solo bin, war ich komplett sprachlos und glücklich.»

Vor dem 15-minütigen Auftritt hatte sie grossen Respekt

Am 10. April stand dann das Finale der 8. Ausgabe des SJMW Jazz&Pop an. Vor dem Liveauftritt vor den Jazzexperten hatte Nora Arvena Dacic grossen Respekt:

«Es ist schon ein Megadruck, wenn man weiss, dass einem Leute zuhören, die sich den ganzen Tag mit Jazz beschäftigen.»

Sie habe für ihren 15-minütigen Auftritt aber viel positives Feedback von der Jury erhalten und wurde schliesslich gleich doppelt ausgezeichnet.

Da der Wettbewerb laut Heber weniger kompetitiv gedacht ist – es gehe mehr um das Vernetzen und das gemeinsame Lernen – wartete aber kein herkömmlicher Preis auf Dacic. Die Kommission prämierte sie sowohl mit dem Titel «Musician of the Day» als auch mit noch mehr Bühnenpräsenz. Die 16-Jährige wird in der Esse Musicbar in Winterthur ein Konzert geben können. Sie sagt lachend: «Ich habe schon früher zu meiner besten Freundin gesagt: Stell dir vor, ich würde in einer echten Jazzbar singen!»

Doch die Fachjury gab Nora Arvena Dacic noch etwas viel Wichtigeres mit: Rückenwind für ihren Traum. Sie empfahlen ihr ein Studium an einer Musikhochschule und «gaben mir die Bestätigung, dass ich etwas richtig mache und dass ich weitermachen muss». Zuerst einmal will die 16-Jährige jedoch ihre Lehre beenden.