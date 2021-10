Die neue Südumfahrung in Brugg konnte zu Fuss passiert werden.

Brugg «Auf so einem Belag kann man supergut fahren»: Die neue Verkehrsachse gehörte einen Tag lang ohne Autos der Bevölkerung Bevor die neue Südumfahrung in Brugg für die Autolenkerinnen und Autolenker geöffnet wird, durfte die 1,3 Kilometer lange Strecke am Wochenende mit Velos, Trottinetts, den Inlineskates oder zu Fuss passiert werden. Ina Wiedenmann Jetzt kommentieren 03.10.2021, 16.02 Uhr

Bevor die neue Südumfahrung den Autolenkern übergeben wird, gehörte sie einen Tag lang der Bevölkerung. Mit Velos, Inlineskates und Trottinettes oder zu Fuss waren sie unterwegs. Ina Wiedenmann

«Ich habe einen neuen Helm» sagt Trottinett-Fahrerin Lena strahlend zu Nino, der sich mit seinem kleinen Velo in Position bringt. Beide wirken aufgeregt, wollen so schnell wie möglich die noch leere Strasse befahren. «Für die Kleinen ist so ein Tag einfach genial», schwärmt Natalie Frei, während sie ihrem Sohn hinterherschaut, der die freie Bahn bereits in Beschlag nimmt.