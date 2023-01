Brugg: Polizei nimmt 24-jährigen Autoknacker fest

Brugg Auf frischer Tat ertappt: Polizei nimmt 24-jährigen Autoknacker fest Nach Meldungen über eingeschlagene Scheiben in Brugg an Fahrzeugen konnte eine Person noch im fremden Fahrzeug festgenommen werden. 11.01.2023, 09.04 Uhr

Am Dienstagabend, kurz vor 23.00 Uhr, meldeten Anwohner in Brugg, dass ein unbekannter Mann auf parkierte Autos einschlage. Dieser entfernte sich darauf in unbekannte Richtung. Vierzig Minuten später meldete eine Anwohnerin, dass eine fremde Person in einem Auto sitze, wie die Kantonspolizei mitteilt.