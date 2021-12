Verein InBrugg lanciert neu gratis «Gschänkli»-Einpackservice

Brugg Angebot gegen Weihnachtsstress: «So sehen die Geschenke wirklich schön aus» Im grosszügigen Holzunterstand auf dem Brugger Neumarktplatz wird erstmals ein kostenloser Einpackservice lanciert. Michael Hunziker 18.12.2021, 05.00 Uhr

Sie arbeiten in der Brugger Migros und stehen fürs Bild im Holzunterstand, wo der «Gschänkli»-Einpackservice angeboten wird. mhu (17. Dezember 2021)

Schenken macht Freude. Ein liebevoll eingepacktes Päckli zu überreichen, macht noch mehr Freude. Doch wer bringt Musse, Zeit und Können mit im Umgang mit Schere und Packpapier, Geschenkband und Schleifen?

Der Verein InBrugg lanciert zum ersten Mal einen «Gschänkli»-Einpackservice. Im grosszügigen Holzunterstand vor der Migros auf dem Brugger Neumarktplatz können ab Samstag, 18. Dezember, alle Geschenke – egal aus welchem Laden – profes­sionell eingepackt werden lassen. Gratis und franko wohlverstanden.

Im Auftrag der drei Brugger Institutionen – Gewerbeverein Brugg, Neumarkt Brugg sowie Brugger City-Galerie – macht sich der Verein InBrugg stark für den regionalen Detailhandel, das Gewerbe und die Dienstleistungsbetriebe.

Die Wartezeit kann bequem überbrückt werden

Ziel des «Gschänkli»-Einpackservice sei es einerseits, den Kundinnen und Kunden eine Unterstützung, eine Hilfestellung zu bieten, damit sie weniger Stress haben in der Weihnachtszeit, sagt Jasmin Steinmann, Präsidentin im Vorstand der Mietervereinigung Neumarkt. Sie ist als Organisatorin zuständig für den Päcklitisch. Andererseits könne mit diesem kostenlosen Angebot ein Anreiz geschaffen werden, in Brugg einzukaufen.

Das Plakat macht auf das kostenlose Angebot aufmerksam. mhu

Es sind – meistens zwei – geübte Frauen, die den Päcklidienst übernehmen. «So sehen die Geschenke am Schluss wirklich schön aus», freut sich Jasmin Steinmann. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten – auch wenn einmal grösserer Andrang herrscht –, erhalten die Kundinnen und Kunden jeweils ein Nümmerli. Sie können bequem die – weiteren – Einkäufe erledigen und das eingepackte Päckli später abholen oder die Wartezeit überbrücken am Glühwein- oder Essensstand auf dem Neumarktplatz.

Für alle, die freiwillig etwas abgeben wollen

Mit diesen Ständen, fügt Jasmin Steinmann an, komme etwas Weihnachtsstimmung auf. Dass der traditionelle, grosse Weihnachtsmarkt coronabedingt nicht durchgeführt werden könne, sei unglaublich schade.

Der «Gschänkli»-Einpackservice ist zwar gratis, es wird aber ein Kässeli aufgestellt für freiwillige Spenden. Diese sind zugunsten des Kinderheims Brugg. «Wir möchten auch an diejenigen denken, die es nicht so gut haben», sagt Jasmin Steinmann dazu.

Gratis «Gschänkli»-Ein­packservice am Samstag, 18. Dezember, 9 bis 20 Uhr; am Sonntag, 19. Dezember, 11 bis 17 Uhr; von Montag, 20. Dezember, bis Donnerstag, 23. Dezember, jeweils von 9 bis 19 Uhr; am Freitag, 24. Dezember, von 8 bis 15 Uhr.