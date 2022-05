An Brugger Hohlgasse 10 ist eine Arealüberbauung geplant

Brugg An historischer Wegverbindung sind vier Eigentumswohnungen geplant – dafür müssen zwei Gebäude weichen Bis Anfang 2024 soll im Brugger Quartier am Fusse des Bruggerbergs eine neue Arealüberbauung entstehen. Interessenten gibt es schon, einen definitiven Baustart nicht. Maja Reznicek 25.05.2022, 05.00 Uhr

In knapp zwei Jahren soll das Wohnhaus an der Hohlgasse 10 Geschichte sein. Maja Reznicek

Die Hohlgasse hat schon einiges gesehen. Bereits im 17. Jahrhundert führte sie von Lauffohr nach Rein, Rüfenach und Remigen. Bei der Nummer 10 soll in wenigen Monaten ein weiteres Kapitel zu dieser Geschichte hinzukommen. Wie es im Baugesuch heisst, das noch bis am 13. Juni auf der Abteilung Planung und Bau in Brugg aufliegt, ist auf der Parzelle Nr. 4040 eine neue Arealüberbauung geplant.