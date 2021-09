Kanton teilt keine Öffnungszeiten zur Impfstation in Brugg mit

Brugg An der mobilen Impfstation werden alle ohne Voranmeldung bedient – warum der Kanton keine Öffnungszeiten bekannt gibt Vor dem Berufs- und Weiterbildungszentrum Brugg an der Annerstrasse können sich seit Montag primär dessen Schülerinnen und Schüler gegen Covid-19 impfen lassen. Die restliche Bevölkerung wird auch gepikst, ist aber nicht das Zielpublikum. Carla Honold 07.09.2021, 16.07 Uhr

Mit diesem Plakat wirbt der Kanton für die Impfstation an der Annerstrasse. Claudia Meier (6. September 2021)

«Hier und jetzt gegen Covid-19 impfen lassen!» Das ist auf dem Plakat an der Annerstrasse in Brugg zu lesen. «Ohne Voranmeldung», schreibt der Kanton auf dem Banner. Der Pfeil zeigt in Richtung Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Brugg. Vor dem Schulgebäude steht ein Zelt, in dem sich noch Ungeimpfte von Fachpersonal piksen lassen können.