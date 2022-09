Mit Grundwasser wird in Brugg eine Wärmepumpe betrieben

Brugg Am Stahlrain soll beim Heizen jetzt auf Grundwasser gesetzt werden Die Verwaltungsgemeinschaft Stahlrain VGS plant, ihr Gebäude ab November mittels Wärmepumpe zu beheizen. Vertreten wird sie bei diesem Vorhaben durch die Metron Haus AG. Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neben dem Metron-Gebäude fanden Bohrungen statt und der Entnahmebrunnen wurde bereits erstellt. zvg

Unauffällig sieht es aus, das grau-blaue Gebäude am Stahlrain, an den Gleisen am Bahnhof Brugg. Hier befinden sich diverse Wohnungen, Praxen und Büros. Bislang wurde das 5600 m2 grosse Gebäude mit Öl und Gas beheizt, doch dies soll sich schon bald ändern.