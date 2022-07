Brugg: So entwickelt sich die Altstadt – runder Tisch geht weiter

Brugg Am runden Tisch wird die Entwicklung der Altstadt positiv beurteilt – was die nächsten Schritte sind Eine 2020 formierte Arbeitsgruppe wird sich demnächst mit der besseren Auffindbarkeit der Brugger Altstadt beschäftigen. Im Idealfall können am nächsten runden Tisch Vorschläge vorgestellt werden. Wann dieser stattfindet und welche Gruppe bisher kaum vertreten ist. Claudia Meier 07.07.2022, 05.00 Uhr

Auf der Luftaufnahme der Brugger Altstadt dominiert das Salzhaus (Mitte). zvg/René Schneider

Die Brugger Altstadt hat sich in den vergangenen Monaten gewandelt. Gleich mehrere Lokale haben das Gastroangebot an der Hauptstrasse aufgewertet und vergrössert. Der Zuspruch der Gäste ist so gross wie schon lange nicht mehr.