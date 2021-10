Unfall in Brugg: Ein Fahrer flüchtet

Brugg AG Zwei Autos stossen zusammen – ein Fahrer flüchtet danach In Brugg sind auf der Zurzacherstrasse am Samstag zwei Autos miteinander kollidiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat sich einer der beiden Beteiligten aus dem Staub gemacht. 17.10.2021, 12.09 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr auf der Zurzacherstrasse in Brugg, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau heisst. Der Fahrer eines grauen Opel war demnach von Lauffohr kommend in Richtung Zentrum unterwegs. Dabei mündete vor ihm ein weisses Auto von der Aegertenstrasse her in die Zurzacherstrasse ein. Weil dieses auf der Gegenfahrbahn fuhr, habe der Opel-Fahrer rechts an ihm vorbeifahren wollen. In diesem Augenblick schwenkte der andere Lenker doch noch auf die richtige Seite, was zur Kollision mit dem Opel führte.