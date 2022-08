Brugg: Die Anfrage der Stadt an den Kanton zum Umikersteg harzt

Seit Jahren wollen Politiker einen Steg über die Aare von der Brugger Badi in den Umiker Schachen prüfen lassen. Im September 2020 hat der Einwohnerrat dafür einen Kredit in der Höhe von über 58'000 Franken gesprochen. Was ist seither passiert und was hat es gekostet?

Claudia Meier Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr