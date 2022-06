Brugger Pontonierverein veranstaltet Jubiläumswettkampf

Brugg 780 Pontoniere versuchen sich am Jubiläumswettkampf im Schachen gegenseitig das Wasser zu reichen Vom Freitagabend bis am Sonntag veranstaltet der Brugger Sportverein ein Wettfahren. Für den Event wurde die Beiz Zum rostigen Anker vom Brugger Stadtfest 2019 nochmals aufgestellt. Diese Höhepunkte werden für Aufregung sorgen. Flavia Rüdiger 10.06.2022, 18.24 Uhr

Peter Lüscher, Präsident des Pontonier-Sportvereins Brugg, und viele weitere Helfende sind am Feinschliff für die Festlichkeiten. Flavia Rüdiger (10. Juni 2022)

«Achtung, bremsen!», schallt es über die Aare am Freitagmorgen. Zwei Mitglieder des Pontonier-Sportvereins Brugg machen gerade einen Testparcours mit dem Ponton, also einem flachen Kahn. Rückwärtsfahren, Hindernisse umrunden und Ziele anvisieren. Dies alles geht auf Zeit. Scheinbar mühelos wenden und paddeln die beiden Männer über den reissenden Fluss.

Zwei Vereinsmitglieder machen eine Probefahrt auf der Aare. Flavia Rüdiger

Die letzte Hindernisstelle sorgt für Verwirrung beim Team. Neben dem eigentlichen Zielpunkt, eine Schweizerkreuz-Plane, wurde mit leuchtender Farbe eine andere Stelle markiert. «Das müssen wir nachher unbedingt noch ausbessern, sonst kommt man nicht draus», sagt einer der beiden Sportler. Peter Lüscher, Präsident des Pontonier-Sportvereins Brugg, erwidert:

«Dann wisst ihr ja, was zu tun ist.»

Die letzten Vorbereitungen im Brugger Schachen laufen auf Hochtouren. Vom Freitagabend, 10. Juni, bis zum Sonntagabend, 12. Juni, findet ein grosses Wettfahren zum 125-Jahr-Jubiläum des Vereins statt. 37 Sektionen aus der ganzen Schweiz mit rund 780 Teilnehmenden haben sich für die Veranstaltung angemeldet.

Laut Lüscher sind das gut 300 Boote. Neben den Testläufen werden unter anderem noch alle Boote ausgerüstet, die Bar fertig aufgefüllt und Plakate aufgehängt. Der 62-Jährige erklärt: «Es gibt schon eine grosse Büez.»

Am Freitag um 19 Uhr startet die Brugger Sektion mit den Wettkämpfen

Peter Lüscher ist seit 2009 Präsident des Pontonier-Sportvereins Brugg. Flavia Rüdiger

Die Vorbereitungen hätten nämlich bereits Anfang Jahr begonnen. Einen Teil der Parcourstrecke ist auf Naturschutzgebiet, so der Vereinspräsident. Dafür benötige man eine Baubewilligung. Diese hätten sie im Februar erhalten. Lüscher erinnert sich:

«Im März haben wir mit den ersten Arbeiten begonnen.»

Neben dem generellen Aufbau wurde unter anderem auch das gesamte Festgelände mit Lautsprechern ausgestattet. So können alle mit Informationen versorgt werden.

Neben den Ruderwettkämpfen sei der Bootsfährenbau ein Höhepunkt des Events: Unter Zeitdruck wird ein Stahlseil von einer Winde zu einem Holzpfahl über die Aare gespannt und befestigt. Der Kampfrichter bewertet die gemachten Knoten, die Kommandos und ob die Sicherheitsrichtlinien erfüllt wurden.

Mit Booten, die rund 450 Kilogramm schwer sind, werden diverse Wettkämpfe bestritten. Flavia Rüdiger

Nach erfolgreicher Prüfung wird die Fähre wieder abgebaut. Ausschliesslich für die Brugger Sektion beginnt der Wettkampf am Freitagabend um 19 Uhr. Am Samstag und am Sonntag gilt es dann auch für die auswärtigen Vereine, alles zu geben. Der Präsident ergänzt:

«Am Sonntagabend werden die Besten mit Medaillen und Kränzen gekürt.»

Die Beiz Zum rostigen Anker ist an spezifischen Daten wieder geöffnet

An Essen und Getränken soll es den zahlreich erwarteten Besucherinnen und Besuchern sowie den Sportlern nicht fehlen. Um sich zu stärken, wird ein reiches Angebot präsentiert. Darunter auch Ghackets und Hörnli, Steaks, Fitnessteller, Bratwürste, Pommes oder Sandwiches.

Die Beiz Zum rostigen Anker kann mit erhöhter Tribüne und Flusssicht locken. Flavia Rüdiger

Serviert werden diese im grossen Festzelt oder auf dem Dach der Beiz Zum rostigen Anker, welche am Stadtfest im August 2019 genutzt wurde. Sie wird für dieses Wochenende und für das traditionelle Fischessen, welches diesen Sommer vom 19. bis zum 21. August stattfindet, wieder in Betrieb genommen.

Peter Lüscher erklärt:

«Die erhöhte Plattform bietet den Gästen einen phänomenalen Ausblick auf die spannenden Wettkämpfe.»

Zudem könne man sich von den Pontonieren kulinarisch verwöhnen lassen. Die Festbeiz ist am Samstag von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag ab 8 Uhr bis nach dem Rangverlesen geöffnet, so der 62-Jährige. Barbetrieb hingegen herrsche an allen drei Wettkampftagen.

Jubiläumswettfahren: Wettkämpfe sind vom Freitag, 10. Juni, bis am Sonntag, 12. Juni, im Brugger Schachen zu erleben. Die Festbeiz ist am Samstag von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag ab 8 Uhr geöffnet. Barbetrieb ist an allen drei Wettkampftagen.