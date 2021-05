Brugg 24-Jähriger fährt betrunken in eine Lagerhalle – einen Führerausweis konnte er nicht vorweisen Ein 24-jähriger Autolenker verursachte in der Nacht auf Montag einen Selbstunfall. Der Lenker sowie dessen Beifahrer wurden verletzt ins Spital gebracht. 10.05.2021, 13.33 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer ist in Brugg gegen eine Lagerhalle geprallt. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Montag kurz vor 02.30 Uhr in Brugg. Ein 24-jähriger Automobilist fuhr mit einem Mercedes Benz A220 von der Klosterzelg/Untere Klosterzelgstrasse in Richtung Industriestrasse. Dabei kam er – aus noch unbekannten Gründen – von der Strasse ab und prallte gegen eine Lagerhalle.