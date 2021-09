Böztal Zusammenschluss ist besiegelt: Neuer Landfrauenverein aus der Taufe gehoben Die drei Landfrauenvereine Bözen, Effingen und Elfingen haben fusioniert. Der Vorstand für den neuen Landfrauenverein Böztal ist gewählt. 17.09.2021, 07.27 Uhr

Glückliche Gesichter (von links): Simone Schwarz, Ingrid Mathys, Sandra Rohrer, Dora Amsler, Andrea Pfister und Feli Monardo. zvg/Vreni Weber

«Mir hei e Verein, i ghöre derzue und d Lüüt säge, lue die ghört derzue und i stoh do derzue», oder so ähnlich sang Mani Matter einst. Das haben sich die drei Landfrauenvereine Bözen, Effingen und Elfingen wohl zu Herzen genommen und sich kurzerhand zu einem Verein zusammengeschlossen.

Das Zusammengehen war schon länger immer wieder ein Diskussionspunkt, wurden doch Kursangebote und Reisen bereits regional organisiert. Als die Fusion der politischen Gemeinden besiegelt war und Elfingen keine Vorstandsmitglieder mehr fand, befragten die Vorstandsmitglieder der drei Vereine ihre Mitglieder zu einem Zusammengehen.

Das positive Ergebnis sorgte dann für einige Arbeit. Neben der Verwendung und dem Einbringen der Vereinsfinanzen in den neuen Verein, einem gemeinsamen Mitgliederbeitrag oder dem Namen, musste die Mitgliedschaft im Bezirk Brugg gekündigt und ein Aufnahme­gesuch an den Landfrauenverein des Bezirks Laufenburg eingereicht werden, gehört doch die Gemeinde Böztal in den Bezirk Laufenburg.

An der Gründungsversammlung wurde der Landfrauenverein Böztal grossmehrheitlich aus der Taufe gehoben. In den Vorstand wurden gewählt: Dora Amsler, Ingrid Mathys, Feli Monardo, Andrea Pfister und Sandra Rohrer. Dora Amsler wird den Verein präsidieren. Als Revisorinnen wurden Silvia Schaffner und Simone Schwarz gewählt.

Mit einem Apéro, wie es bei den Landfrauen üblich ist, wurde der Landfrauenverein Böztal gesiegelt. (az)