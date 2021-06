Wie die Schule Böztal organisiert wird

Böztal Wer reorganisiert die Schule für die neue Fusionsgemeinde im Oberen Fricktal? Auf den 1. Januar 2022 schliessen sich Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen zu einer Einwohnergemeinde zusammen. Die drei bisherigen Primarschulstandorte bleiben erhalten und werden unter eine Schulleitung gestellt. Familien aus Effingen sind deshalb besorgt. Claudia Meier 11.06.2021, 05.00 Uhr

Die Schule Effingen ist einer von drei Schulstandorten im künftigen Böztal. Bild: Sandra Ardizzone

Die Ausgangslage für die neue Fusionsgemeinde, die am 1. Januar 2022 starten wird, ist komplex: Zwar haben die Stimmberechtigten von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen (BEEH) Anfang März bereits den fünfköpfigen Gemeinderat für die über 2500 Einwohner zählende Kommune Böztal gewählt. Die Ressortverteilung wurde aber noch nicht kommuniziert und die Wahl von Gemeindeammann sowie Vizeammann findet erst am 26. September statt.

Unabhängig von der Gemeindefusion werden Ende Jahr zudem die Schulpflegen im Kanton Aargau abgeschafft. Damit verbunden ist eine Reorganisation des Schulwesens und die Integration in den Gemeinderat. Im Fusionsvertrag Böztal steht, dass – unter Vorbehalt der kantonalen Richtlinien und Bedingungen – der Kindergarten, die Unter- und Mittelstufe wie bisher an den Standorten Bözen-Elfingen, Effingen und Hornussen geführt werden. Organisatorisch soll es nur noch eine Schulleitung geben.

Eltern machen ihrem Unmut in einem Leserbrief Luft

Die Schule Effingen zählt zirka 50 Kinder. «Trotz der geringen Grösse und der altersdurchmischten Klassen hat in Effingen in den letzten acht Jahren ein gutes halbes Dutzend Lehrerpersonen ihre Stelle gekündigt.» Das schreiben die Familien Mettier, Rüeger, Weck und Olivadotti aus Effingen sowie weitere Familien, die ihren Namen nicht nennen wollen, «da sie negative Konsequenzen für ihre Kinder in der Schule befürchten», in einem gemeinsamen Leserbrief.

Laut den besorgten Eltern besuchen zirka 50 Kinder den Kindergarten und die Primarschule in Effingen. Bild: Sandra Ardizzone

Offensichtlich stehe an der Schule Effingen nicht alles zum Besten. Ähnlich sehe die Lage an der Schule Hornussen aus. «Auch dort gab es in den letzten acht Jahren mindestens acht Lehrerwechsel», schreiben die Eltern. In dem hier herrschenden Chaos könnten die Kinder kein Vertrauen zu einer Bezugsperson aufbauen. Im Leserbrief heisst es weiter:

«Die Schulen werden gemeinsam von einer Schulleitung geführt. Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, ob da vielleicht das Problem liegt.»

Schulpflege und Gemeinderat seien durch besorgte Eltern auf das Problem aufmerksam gemacht worden, jedoch untätig geblieben.

Umstrittene Schulleiterin soll Gesamtleitung übernehmen

«Im Rahmen der bevorstehenden Gemeindefusion würde man annehmen, dass eine wichtige Position wie die Leitung der neuen gemeinsamen Schule Böztal öffentlich ausgeschrieben würde. Aber mitnichten», halten die Eltern aus Effingen fest und weiter:

«Ohne Ausschreibung und ohne den Entscheid zu hinterfragen, soll neu auch die bisherige Primarschule Bözen unter dieser Schulleitung einverleibt werden.»

Die Autoren des Leserbriefs fänden es schade, wenn man die Gelegenheit eines Neuanfangs leichtfertig und fahrlässig verstreichen liesse.

Vizeammann Guy David von Hornussen ist Schulgemeinderat. Bild: zvg

Auf die Fragen, wer aktuell für die Reorganisation der Schule und die Wahl der künftigen Schulleitung zuständig sei und ob es stimme, dass Schulleiterin Brigitt Stettler die Leitung der Schule Böztal übernehme, wollten die angefragten Gemeinderäte in Bözen, Effingen und Hornussen zuerst nicht antworten. Guy David, Vizeammann und Schulgemeinderat von Hornussen, teilte mit: «Was die Zukunft und Organisation der neuen Schulkörperschaft Böztal anbelangt, werden im Laufe dieses Monats die Lehrer, die Eltern und anlässlich der kommenden Gemeindeversammlungen BEEH die Bevölkerung informiert.» An diesem Ablauf werde festgehalten und auf Spekulationen nicht eingegangen.

«Ziel ist es, eine gute Schulleitung zu installieren»

Erst auf Nachhaken äussert sich Guy David zum Gremium, das für das Schulwesen in der Fusionsgemeinde Böztal zuständig ist, ohne die Namen der Mitglieder zu nennen. Aus der Steuergruppe sei die entsprechende Arbeitsgruppe 4 gegründet worden. Der Vizeammann von Hornussen sagt:

«Sie besteht aus den vier Schulgemeinderäten von Hornussen, Bözen, Elfingen und Effingen sowie der Fusionsgruppe Schule Böztal, in welcher amtierende Schulpflegemitglieder mitmachen.»

Die Arbeitsgruppe in der Gesamtheit sei am organisatorischen Planen der neuen Schulkörperschaft Böztal beteiligt. «Oberstes Ziel der Gruppe ist es, für die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Eltern eine gute Schulleitung zu installieren, die eine Beständigkeit schafft und sich den neuen Gegebenheiten und Herausforderungen optimal annehmen kann», hält Guy David fest.

Die Projekt-Website ist deaktiviert

Es liege leider in der Natur der Sache, dass mit Fusionen nicht immer alle glücklich gemacht werden können, fährt der Hornusser fort. Einigen Personen falle es schwerer als anderen, sich mit der neuen Situation zu arrangieren.

Aus dem Projekt BEEH mit den vier Gemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen entsteht am 1. Januar 2022 die Fusionsgemeinde Böztal.

Bild: zvg

Vor der Fusionsabstimmung wurden Prozess, Zeitplan, Abklärungen inklusive Zusammensetzung der Arbeitsgruppen sowie Schlussbericht auf der Website projekt-beeh.ch publiziert. Nun ist diese Seite nicht mehr aktiv. Auf die Frage, warum die Website deaktiviert ist und die Dokumente nicht mehr einsehbar sind, erhält die AZ keine Antwort. Einzig der Fusionsvertrag Böztal ist auf der Website der Verwaltung 3plus aufgeschaltet.