Böztaler sollen über Kredite entscheiden, nicht Elfinger

Böztal «Wer kontrolliert die Einhaltung des Fusionsvertrags vor dem Start der neuen Gemeinde?», fragt ein ehemaliger Ammann Gegen alle Beschlüsse, bei denen es um neue Ausgaben geht, legten Stimmbürger von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen Beschwerde beim Kanton ein. Damit wollen sie erreichen, dass die Fusionsgemeinde über die Geschäfte entscheidet und nicht nur ein künftiger Ortsteil wie Elfingen. Der Hornusser Karl Wehrli sagt, warum. Claudia Meier 06.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine von mehreren Verwaltungsbeschwerden, die beim Rechtsdienst eingereicht wurden, haben 19 Elfinger und 2 Effinger unterzeichnet. Bild: Claudia Meier

(6. Januar 2020)

«Der Fusionsvertrag ist das einzige und wichtigste Dokument, welches die Grundlage für die neue Gemeinde bildet und vom Stimmvolk gutgeheissen wurde», sagt der ehemalige Gemeindeammann Karl Wehrli von Hornussen. Besonderes Augenmerk richtet er auf den «Vertrag über den Zusammenschluss der Einwohnergemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen zur Einwohnergemeinde Böztal». Die Vorbereitungen für die Gemeinde, die am 1. Januar 2022 starten wird, laufen auf Hochtouren. Der Vertrag regelt unter Punkt 10 die Übergangsbestimmungen. «Wer kontrolliert die Einhaltung des Fusionsvertrags von der Annahme bis zum Start der neuen Gemeinde?», fragt Wehrli.

Karl Wehrli ist ehemaliger Gemeindeammann von Hornussen.

Claudia Meier (29. September 2014)

Besonders wichtig ist ihm unter 10.1 der Grundsatz, wonach die Gemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen (BEEH) bis zum Inkrafttreten dieses Vertrags ihre Eigenständigkeit bewahren. Neue Aufgaben und Investitionen bedingen gemäss 10.3, dass bei jährlich wiederkehrenden Ausgaben, die den Betrag von 20'000 Franken sowie Investitionen, die im Einzelfall 50'000 Franken überschreiten, die anderen drei Gemeinden informiert werden, bevor sie der Stimmbevölkerung unterbreitet werden. Die BEEH-Gemeinderäte informieren sich gegenseitig mittels Protokollauszüge über neue Ausgaben – offenbar schon bei deutlich tieferen Beträgen als in den Übergangsbestimmungen vorgesehen.

Nach der Gmeind im April ging Beschwerdenflut los

Weil er sich unter anderem an der mangelnden Information für die Böztal-Bevölkerung störte, reichte Karl Wehrli im Nachgang zur ausserordentlichen Gmeind vom 9. April in Hornussen eine Verwaltungsbeschwerde beim Kanton ein. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass die Stimmbürger von Hornussen alleine über den Verpflichtungskredit für den Umbau des Verwaltungsgebäudes und das Gemeindearchiv der künftigen Gemeinde Böztal entschieden.

Das Wappen der neuen Gemeinde Böztal.

Zvg

Aus den gleichen Überlegungen reichten einige Stimmbürger von Bözen, Effingen und Elfingen Beschwerde beim Kanton ein. Bisher steht die Antwort vom Kanton noch aus.

Nach den ordentlichen Gemeindeversammlungen im Juni gingen in Aarau weitere Verwaltungsbeschwerden aus allen vier künftigen Böztal-Ortsteilen ein. Dazu sagt Karl Wehrli: «Ich verstehe nicht, warum die BEEH-Gemeinderäte aus unserer Kritik vom April nichts gelernt haben. Sie wussten genau, wo wir den Hebel ansetzen. Doch passiert ist nichts, die Information wurde nicht verbessert.»

Kanton soll die Beschlüsse als ungültig erklären

Gegen alle Beschlüsse zu Verpflichtungskrediten bzw. Verwendung des Buchgewinns aus dem Elektra-Verkauf in Bözen wurde nicht das Referendum ergriffen, sondern eine Verwaltungsbeschwerde eingereicht. So verlangen 21 Elfinger und Effinger in einem gemeinsamen Schreiben vom Kanton, die Beschlüsse zu den aufgeführten Traktanden von der jeweiligen Gemeindeversammlung als ungültig zu erklären. Und weiter:

«Die vier Fusionsgemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen sind anzuweisen, die aufgeführten Geschäfte nach dem Zusammenschluss ab 1. Januar 2022 von der neuen Gemeinde Böztal behandeln zu lassen.»

In einer Beschwerde aus Hornussen heisst es, dass willkürlich wichtige Informationen zu einzelnen Traktanden vorenthalten, die Diskussion über den Standort des Schulraumneubaus widerrechtlich abgebrochen und der Fusionsvertrag missachtet wurden.

Lücken im Fusionsvertrag sind auszumerzen

Die Einsprecher würden gerne zur Kenntnis nehmen, dass die zuständigen Behörden und Organe im Kanton künftig Lücken in Zusammenschlussverträgen wahrnehmen und ausmerzen, bevor diese dem Stimmvolk zur Genehmigung unterbreitet werden. Als Beispiel nennen sie den ausgearbeiteten Fusionsvertrag Herznach–Ueken. «Die Unzufriedenheit über das Schlamassel», das momentan in den vier BEEH-Gemeinden herrscht, «schadet dem Demokratieverständnis enorm».

Ammann Robert Schmid aus Bözen steht der Steuerungsgruppe vor, welche die Böztal-Fusion umsetzt.

Zvg

Gemeindeammann Robert Schmid von Bözen steht der Steuerungsgruppe vor, welche die Böztal-Fusion umsetzt. Er sei sehr überrascht über die Verwaltungsbeschwerden nach den Gemeindeversammlungen vom Juni, sagt Schmid auf Nachfrage, insbesondere auch, weil es nicht überall die gleichen Leute seien, die schon im April Beschwerde führten. Aufgrund der Verfahren seien diese Verpflichtungskredite noch nichts rechtsgültig und die Projekte somit blockiert.