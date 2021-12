Böztal: Was Kritikerin und Gemeindeammann zur ersten Gmeind sagen

Böztal Nach historischer Gmeind: «Eigentlich ist es gestört, was wir gemacht haben» Eine Stimmbürgerin aus Elfingen fasst die Stimmungslage der Kritiker zusammen. Gemeindeammann Robert Schmid zieht ein Fazit und sagt, was er bedauert. Eine AZ-Recherche zeigt, dass Böztal 242 Stimmberechtigte weniger hat, als dem Stimmvolk mitgeteilt wurde. Claudia Meier Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

In der Präsentation an der Gmeind in der Lagerhalle in Hornussen fehlte die Folie eines Antragstellers. Roland Schmid

(4. Dezember 2021)

Die erste Böztaler Gemeindeversammlung vom Samstag ist das dominierende Gesprächsthema in den künftigen Ortsteilen Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen. «Es ist wie das Erwachen nach einem bösen Traum», sagt Ruth Schlatter am Montagmorgen. Sie hatte am Samstag nach der langen Versammlung in der Lagerhalle noch Energie, ihre Stimmungslage zusammenzufassen.

Gemeindeammann Robert Schmid. Bild: Roland Schmid

Gemeindeammann Robert Schmid wies zuvor nochmals daraufhin, dass der Kanton die Beschwerden, die im Sommer eingereicht wurden, abgelehnt habe respektive nicht darauf eingetreten ist. «Immer wieder lese und höre ich, dass der Gemeinderat nichts falsch gemacht habe, ich kann das schon nicht mehr hören. Wir Beschwerdeführende sind nicht einfach Deppen. Viel Vertrauen ist dadurch in der Bevölkerung verloren gegangen», hielt Ruth Schlatter an der Gmeind fest. Kommunikationsdefizite seien von Seite der Behörde zwar anerkannt worden, desto unverständlicher sei das Verhalten der kantonalen Aufsicht, fügt die bald 77-Jährige an.

Lange Traktandenliste war Stimmberechtigten zu viel

Damit hat sie eine Lanze für zahlreiche Anwesende gebrochen. Die ehemalige Schulpflegerin und vierfache Mutter sagt, sie habe nach der Gmeind viel Lob für ihre Stellungnahme bekommen. Die Elfingerin sagt:

«Ich bilde meine Meinung stets eigenständig und vertrete sie, wenn es nötig ist. Das soll auch anderen Mut machen.»

Ruth Schlatter hat einen «Riesenrespekt» vor der geleisteten Arbeit, die nötig war, um die Gemeindeordnung, das Budget, neue Satzungen und alle Reglemente der Versammlung vorlegen zu können.

Sie macht sich jedoch Sorgen, weil sie feststellt, dass sich im künftigen Böztal eine grosse Politikverdrossenheit breitmacht. Selber habe sie das Glück, dass sie robust sei, aber die lange Gemeindeversammlung mit den vielen Traktanden sei für einige Stimmberechtigte einfach zu viel gewesen, fügt Ruth Schlatter an. Ihr Fazit lautet: «Eigentlich ist es gestört, was wir gemacht haben.»

17 Traktanden hat das Stimmvolk an der Einwohnergmeind abgearbeitet. Roland Schmid

(4. Dezember 2021)

Kaum jemand habe alle Reglemente genau studieren und sich seriös auf die Abstimmungen vorbereiten können, sagt Schlatter. Rückblickend erklärt sie: «Es wäre besser gewesen, am Anfang der Versammlung den Rückweisungsantrag für die erste Hälfte der Traktandenliste gutzuheissen.» So wären lediglich vier Reglemente, zwei neue Satzungen, der Verpflichtungskredit Transferbeitrag und das Budget zum Entscheid vorgelegt worden. Die anderen Geschäfte hätte man laut der Elfingerin – ohne Zeitdruck – an der nächsten Gemeindeversammlung behandeln können.

Falsche Zahl hat rechtlich keine Auswirkungen

Grundsätzlich sei sie auch eine Person, die gerne nach vorne schaue, sag Ruth Schlatter in Anlehnung an das Schlusswort von Ammann Robert Schmid am Samstagabend. Aber wenn man die Vergangenheit nicht aufarbeite, sei ein «gutes Miteinander» in Zukunft nicht möglich. Die bald 77-Jährige wünscht sich Gespräche auf Augenhöhe – auch mit den Behörden.

Über 70 der 189 anwesenden Stimmberechtigte haben die Gmeind vorzeitig verlassen. Roland Schmid

(4. Dezember 2021)

Bisher ging man für die Gemeinde Böztal von rund 1800 Stimmberechtigten aus. An der Gmeind war dann von 2109 die Rede. Wie Recherchen der AZ zeigen, war diese Angabe falsch. Es sind 242 Stimmberechtigte weniger, nämlich 1867. Gemeindeammann Robert Schmid räumt ein:

«Es ist zu einem Kalkulationsfehler beim Zusammenzählen der Stimmregister gekommen.»

Die Ursachensuche laufe noch. In rechtlicher Hinsicht habe diese Abweichung keine Auswirkungen, weil auch so das Quorum von 20% mit den 189 anwesenden Stimmberechtigten an der Gmeind nicht erreicht wurde.

Die Referendumsfrist läuft bis am 10. Januar 2022

Alle Entscheide unterstehen dem fakultativen Referendum. Die Frist läuft am 10. Januar 2022 ab. Die Böztaler Referendumshürde liegt bei 12,5%, was 234 Unterschriften entspricht. Welche Bilanz zieht Ammann Robert Schmid nach der langen Gemeindeversammlung, an der über 70 Stimmberechtigte die kühle Lagerhalle vorzeitig verlassen haben? «Ich bedaure sehr, dass es in der Halle nicht wärmer wurde, obwohl die zusätzliche Heizung auf Volltouren lief», betont Schmid.

Sehr zufrieden ist er mit dem Ausgang der Abstimmungen. Robert Schmid hält fest:

«Wir hatten überall klare Entscheide. Zudem besteht bei allen Vorlagen die Möglichkeit, das Referendum zu ergreifen.»

Von den vielen Änderungsanträgen sei auch der Gemeinderat überrascht worden. Nur vier sind im Vorfeld angemeldet worden. Bei einem wurde die mitgelieferte Folie nicht verwendet, weil sie laut Schmid nicht als solche erkannt wurde. Sonst habe alles gut funktioniert, wie die positiven Rückmeldungen zeigten.

