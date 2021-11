Böztal: Mit der Fusion steigt der Gemeinderatslohn

Böztal In der Fusionsgemeinde sollen sich die Gemeinderatslöhne mindestens verdoppeln Von 12'000 auf 30'000 Franken pro Jahr wird die Besoldung von Gemeindeammann Robert Schmid per 1. Januar 2022 steigen, wenn das Stimmvolk das entsprechende Reglement genehmigt. Auch der Vizeammann und die drei Gemeinderatsmitglieder erhalten eine höhere Entschädigung. Wie sieht es in anderen Kommunen aus? Claudia Meier 1 Kommentar 15.11.2021, 18.28 Uhr

Im Gemeindehaus Hornussen wird nach dem Umbau im nächsten Jahr die gesamte Verwaltung der Fusionsgemeinde Böztal untergebracht. Claudia Meier

(8. August 2021)

Bisher wurde der Gemeindeammann mit 12'000 Franken pro Jahr entschädigt, der Vizeammann mit 9000 und die drei Gemeinderatsmitglieder mit je 7000 Franken pro Jahr. Wenn sich die vier Gemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen nun per 1. Januar 2022 zu Böztal zusammenschliessen, erhält der Gemeindeammann das Zweieinhalbfache seines bisherigen Lohns, nämlich 30'000 Franken pro Jahr.

Robert Schmid ist aktuell Gemeindeammann von Bözen und ab 2022 erster Ammann von Böztal. zvg

Für den Vizeammann sind 18'000 und für die drei verbleibenden Mitglieder des Gemeinderats je 15'000 Franken Jahreslohn vorgesehen. Definitiv festgelegt werden die Entschädigungen der Gemeinderatsmitglieder vom Stimmvolk.

Total 17 Traktanden stehen auf der Liste für die erste Einwohnergemeindeversammlung von Böztal am Samstag, 4. Dezember, um 14.30 Uhr. Aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen (Maskenpflicht und 1,5 Meter Abstand) kann der geschichtsträchtige Anlass der Fusionsgemeinde mit etwa 1900 Stimmberechtigten nicht in einer Turnhalle über die Bühnen gehen. Stattdessen wird er in der Lagerhalle der Gebrüder Herzog in der Mülimatt in Hornussen durchgeführt. Danach gibt es einen Apéro mit musikalischer Begleitung im Freien.

Arbeitsbelastung für Exekutive steigt mit grösserer Gemeinde

Künftig braucht es für die vier Dörfer mit insgesamt rund 2700 Einwohnerinnen und Einwohnern nicht mehr 20 Gemeinderatsmitglieder, sondern nur noch fünf. Durch die Vergrösserung der Gemeinde wird allerdings auch die Arbeitsbelastung der einzelnen Exekutivmitglieder steigen. In der Botschaft heisst es dazu:

«Die Gemeinderäte der vier Gemeinden und die Arbeitsgruppe der Fusionsabklärungen erachten aufgrund dieser Veränderung eine Erhöhung der Besoldung als notwendig und angebracht.»

In der Entschädigung sind enthalten: ordentliche Sitzungen mit Aktenstudium, Teilnahme an Gemeindeversammlung inklusive Vorbereitung und Ressortleitung. Für die in der Gemeinderatsbesoldung nicht inbegriffenen und separat vergüteten Leistungen ist im Budget 2022 laut Finanzabteilung der Verwaltung 3plus für alle fünf Mitglieder ein Gesamtbetrag von 50'000 Franken eingestellt.

An den Infoabenden war das Entschädigungsreglemtn kein Thema

Andreas Thommen, bis Ende 2021 Gemeindeammann von Effingen, wird erster Vizeammann von Böztal. zvg

Als Vorbereitung auf die erste Böztaler Gemeindeversammlung hat der künftige Gemeinderat zwei Informationsveranstaltungen zu den neuen Reglementen durchgeführt. Das Spesen- und Entschädigungsreglement wurde nicht vorgestellt. Daher lohnt es sich, einen Blick auf andere Gemeinden zu werfen.

Die Nachbargemeinde Zeihen mit etwa 1200 Einwohnerinnen und Einwohnern, die vor Jahren in Erwägung zog, mit den Böztaler Dörfern Fusionsabklärungen zu treffen, will die Gemeinderatsbesoldung an der Gmeind vom 26. November anpassen. Aktuell wird der Ammann mit 15'000 Franken pro Jahr entschädigt, der Vizeammann mit 12'000 und die Gemeinderatsmitglieder mit je 10'000 Franken. Da insbesondere der Ammannlohn im Vergleich mit ähnlich grossen Gemeinden unter dem Durchschnitt von 19'200 Franken im Kanton ist, soll er auf 18'000 Franken pro Jahr angehoben werden.

Die zweite Fusionsgemeinde hat ein Vollamt für den Gemeindeammann

In der Gemeinde Hausen, wo im Januar 2022 ein neues Gremium beginnt, beantragt die scheidende Behörde an der Gmeind am Donnerstag, an der bisherigen Besoldung festzuhalten. Die 3750 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Gemeinde sieht für den Ammann 40'000 Franken Jahreslohn vor, für den Vizeammann 26'000 und für die Gemeinderäte je 22'000 Franken.

Mit einem Vollamt an der Spitze startet die zweite Aargau Fusionsgemeinde ins 2022. Zurzach ist mit 7700 Einwohnerinnen und Einwohnern fast dreimal grösser als Böztal. Der Zurzacher Ammann wird künftig mit 175'000 Franken plus 9600 Franken Pauschalspesen entschädigt, der Vizeammann mit 45'000 plus 4800 und die Gemeinderäte mit je 35'000 und 3600 Franken Spesen.