Das Gemeindehaus für Böztal kann noch nicht umgebaut werden

Böztal Holpriger Start für neue Fusionsgemeinde: Verwaltungsgebäude kann wegen Beschwerden nicht umgebaut werden Fünf Monate vor dem Zusammenschluss von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen zeigen sich Unklarheiten im Fusionsvertrag. Mehrere Beschwerden führen zu Grundsatzdiskussionen. Ein ehemaliger Gemeindeammann bringt nun einen anderen Verwaltungsstandort ins Spiel, als im Fusionsvertrag vorgesehen ist: Bözen statt Hornussen. Claudia Meier 10.08.2021, 05.00 Uhr

Im alten Schulhaus von Hornussen befindet sich ein Teil der Gemeindeverwaltung. Künftig sollen alle Verwaltungsabteilungen der Einwohnergemeinde Böztal hier einquartiert werden. Bild: Claudia Meier

Derzeit dreht sich in Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen (BEEH) vieles um die Übergangsphase von den vier eigenständigen Kommunen zur neuen Einwohnergemeinde Böztal per 1. Januar 2022. «Wer kontrolliert die Einhaltung des Fusionsvertrags von der Annahme bis zum Start der neuen Gemeinde?», liess sich der ehemalige Ammann Karl Wehrli von Hornussen letzte Woche in der AZ zitieren.

Karl Wehrli ist ehemaliger Gemeindeammann von Hornussen.

Archivbild: Claudia Meier

Denn bekanntlich hat die unterschiedliche Interpretation der Übergangsbestimmungen im Fusionsvertrag eine Beschwerdenflut aus allen vier Dörfern beim Kanton ausgelöst. Zu Wehrlis Frage sagt Sprecher Samuel Helbling vom Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI):

«Es besteht von Seiten der Gemeindeabteilung keine institutionalisierte Kontrolle zur Einhaltung des Fusionsvertrags.»

Eine solche ist laut Fusionsvertrag erst für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2025 durch die Leitung der Gemeindeabteilung vorgesehen. Da beim Kanton bereits mehrere Beschwerden eingegangen sind, kann das DVI zum laufenden Verfahren keine Auskunft geben. Es ist also weiterhin unklar, wie die Informationspflicht gegenüber den drei anderen Gemeinden hätte erfolgen sollen, bevor das Stimmvolk von Hornussen über das neue Gemeindearchiv entscheiden konnte.

34 Hornusser stimmten über den Gemeindehausumbau für Böztal ab

So geschehen an der ausserordentlichen Gmeind vom 9. April dieses Jahres. Beantragt wurden 242'000 Franken für die Zusammenlegung der vier Ortsarchive und 971'000 Franken für den Um- und Ausbau des Gemeindehauses, weil vorgesehen ist, im Ortsteil Hornussen ab 1. Januar 2022 alle Verwaltungsabteilungen der Gemeinde Böztal einzuquartieren. Nach der Diskussion, ob es richtig sei, dass die 34 anwesenden Hornusser Stimmbürger allein über Projekte entscheiden, die das künftige Böztal betreffen, sowie erfolglose Rückweisungsanträge, wurden die beiden Kredite gutgeheissen. Mit den daraufhin beim Kanton eingereichten Verwaltungsbeschwerden wurden allerdings beide Projekte blockiert.

George Winet ist noch bis Ende 2021 Gemeindeammann von Hornussen.

Bild: zvg

Zur im Fusionsvertrag festgehaltenen Informationspflicht und darauffolgenden Beschwerdeflut sagt Gemeindeammann George Winet von Hornussen:

«Da steht nicht, dass wir jeden einzelnen Bürger persönlich anschreiben müssen.»

Die Information erfolge mit der Einladung bzw. mit den Publikationen in den Printmedien des Fricktals und der Bekanntgabe der Aktenauflage im Gemeindehaus. «Soweit ich weiss, hat niemand Akteneinsicht getätigt», so Winet. Die BEEH-Gemeinderäte untereinander seien alle mit Sitzungsprotokollen bzw. Protokollauszügen bedient worden. Es hätten oft persönliche Gespräche der jeweiligen Ressortleiter stattgefunden, auch damit sei die Informationspflicht erfüllt worden.

Ihm scheine, dass diese Gemeindefusion in den Köpfen vieler nicht angekommen sei, sagt Ammann George Winet. Der Hornusser stand der Fusion selber stets kritisch gegenüber und arbeitete deshalb auch nicht aktiv bei den Fusionsabklärungen mit.

«Die 1,2 Millionen Franken wären im Gemeindehaus Bözen besser investiert»

Aus Bözen meldete sich der ehemalige Gemeindeammann Hanspeter Joss mit einem Leserbrief. Darin dankt er Karl Wehrli, der nach der «Fehlleistung» der Hornusser am 9. April mittels Beschwerde beim Kanton nachgedoppelt hat. Eigenartig sei gewesen, dass der Verwaltungsleiter «sein» Traktandum zur Neuinstallation der Verwaltung für die vier betroffenen Gemeinden an der Gemeindeversammlung geleitet habe. «Wer führt da eigentlich?», fragt Joss.

Hanspeter Joss war in den 1980er-Jahren Gemeindeammann in Bözen.

Das Stimmvolk der drei Brugger Gemeinden (Bözen, Effingen und Elfingen) sei weder informiert noch angefragt worden. Bei der Aufteilung der Kosten würden allerdings alle Gemeinden mit ihrem Tafelsilber in Pflicht genommen, hält Joss fest. Er ergänzt: «Man beachte: Der Umbau im alten Schulhaus in Hornussen wird mit 1,2 Mio. Franken veranschlagt. In einer mündlichen Vorinformation war die Rede von 100'000 Franken.» Der mitten in Böztal gelegene und 1984 nach den modernsten Erkenntnissen erstellte Verwaltungssitz in Bözen sei beiseitegelassen worden. «Die 1,2 Mio. Franken wären dort klüger und besser investiert», fügt Hanspeter Joss an.

Die Gelder aus dem Verkauf des Eigenwirtschaftsbetriebs Elektra Bözen von 5,3 Mio. Franken sollten seiner Meinung nach ungekürzt ins neue Böztal fliessen. Neben dem kantonalen Fusionsbeitrag von 6,7 Mio. Franken wäre Bözen laut Joss mit dem Verkaufserlös der Elektra der zweitgrösste Geldgeber für die neue Gemeinde.

Der Steuerfuss in Böztal soll 114% betragen

Die Fusion der vier Partnergemeinden sei nach dem Grundsatz der Vereinigung von Aufgaben (gesamte Infrastruktur wie Wasser und Abwasser), welche eine Einzelgemeinde nicht mehr stemmen kann, vollzogen worden, betont Hanspeter Joss. Zudem wurde der günstigste Steuerfuss von Elfingen (114%) für alle in Aussicht gestellt.

Das Gemeindehaus der Verwaltung 3plus in Bözen. Bild: Claudia Meier

Abschliessend hält Joss fest: «Die Verwaltungsorganisation hat keine Priorität. Problemlos können die Funktionen wie bisher in Hornussen und Bözen ausgeführt werden.» Zudem sei nur das Räumlichkeitsbedürfnis geklärt und die Personalplanung beiseitegelassen worden.