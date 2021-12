Böztal muss auf umgebaute, zentrale Verwaltung warten

Böztal Fusionsgemeinde muss auf die zentrale Anlaufstelle der Verwaltung warten Mit dem Umbau des Gemeindehauses in Hornussen hat es noch nicht geklappt. Böztal startet deshalb nächstes Jahr mit zwei Schaltern für die Bevölkerung. Zudem zeichnet sich eine kostengünstige Lösung in der Schulraumplanung ab. Claudia Meier 08.12.2021, 05.00 Uhr

Im Gemeindehaus Hornussen stehen Umbauarbeiten an. Claudia Meier

(8. August 2021)

Verzögerungen aufgrund von Beschwerden nach den Gemeindeversammlungen in der ersten Jahreshälfte haben dazu beigetragen, dass das Gemeindehaus in Hornussen nicht auf den Start der Fusionsgemeinde Böztal per 2022 umgebaut wird. Dass aus diesem Projekt etwas Tempo rausgenommen wurde, dürfte den neuen Gemeinderat nicht stören, weil er auch so noch ziemlich viel vorzubereiten hat.

Für die Böztalerinnen und Böztaler ist die Verwaltung deshalb ab dem 1. Januar 2022 noch auf zwei Standorte verteilt. Die Behörde wollte bis vor Kurzem vorerst eine einheitliche Anlaufstelle in Hornussen schaffen, die Arbeitsplätze aber erst nach dem Umbau zusammenführen. Dann ist sie von dieser Idee abgekommen.

Das Gemeindehaus Bözen mit der neuen Bushaltestelle. Claudia Meier

(8. August 2021)

Nun startet Böztal mit der Abteilung Finanzen und Steuern in Hornussen. Gemäss Zusammenschlussvertrag wird dort auch das Wahllokal stationiert. Im Gemeindehaus Bözen befindet sich der Schalter für die Einwohnerdienste, die Sozialen Dienste, die Gemeindekanzlei und die Bauverwaltung.

Standort Effingen bleibt ab 1. Januar 2022 geschlossen

Offen steht die Gemeindeverwaltung Böztal von Montag bis Donnerstag jeweils vormittags von 9 bis 11.30 Uhr sowie nachmittags von 14 bis 17 Uhr. Am Freitag ist sie durchgehend von 7 bis 15 Uhr geöffnet.

Der Standort Effingen bleibt ab 1. Januar 2022 geschlossen. Ob im Gemeindehaus dann noch Angestellte arbeiten werden, sagt die Verwaltung nicht. Über den Fortschritt der Arbeiten und allfällige Standortwechsel werde laufend informiert. Ebenfalls noch unklar ist, wie und von wem die Gemeindehäuser in Effingen und Bözen künftig genutzt werden. So sind etwa Zwischennutzungen denkbar, bis allenfalls neue langfristige Nutzungen – eventuell nach Umzonungen – möglich werden.

Das Militär bietet Hand für neuen Schulraum

Für die aktuelle Schulraumplanung in Hornussen zeichnet sich gemäss dem Böztaler Gemeindeammann Robert Schmid eine Lösung ab, die kostengünstiger und besser akzeptiert ist, als die ursprüngliche Variante. In der Militärunterkunft könne entsprechender Platz geschaffen werden. Das Militär hat gemäss Schmid keinen Bedarf mehr an diesen Räumlichkeiten. Die Mittagstischküche wird im Waschraum eingerichtet.

Der Gemeinderat Böztal hält derzeit noch am Neujahrsapéro, der im Sitzen stattfinden muss, mit Landammann Alex Hürzeler fest.