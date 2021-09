Böztal: Für die neue Kulturkommission werden Mitglieder gesucht

Was in Effingen vor 26 Jahren entstanden ist, soll in der Fusionsgemeinde Böztal weitergeführt werden. Deshalb werden aus jedem der vier Dörfer, die sich per Januar 2022 zusammenschliessen, ein bis zwei Kulturinteressierte gesucht, die sich in der neuen Gemeinde engagieren möchten.



Claudia Meier 02.09.2021, 19.30 Uhr