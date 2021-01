Bözen Stimmvolk sagt Ja zum Verkauf der Elektra an die AEW Elf Monate vor der Fusion zur Gemeinde Böztal haben die Bözer einen geschichtsträchtigen Entscheid getroffen. Bei der Verwendung des Verkaufserlöses dürfen alle ihre Ideen einbringen. Claudia Meier 28.01.2021, 21.39 Uhr

Bözens Vizeammann Roger Frey erklärt den Stimmberechtigten, warum der Gemeinderat die Elektra an die AEW Energie AG verkaufen will. Claudia Meier

Der Gemeinderat darf die Elektrizitätsversorgung Bözen für 4,8 Mio. Franken an die AEW Energie AG verkaufen. Das Stimmvolk hat dem Gemeinderat dazu am Donnerstagabend an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung grünes Licht gegeben.