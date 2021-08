Bözen: Mangels Nachfolge schliesst Bruno Fuchs sein Geschäft

Bözen Keine Nachfolge gefunden: Der Töfflidoktor von Fuchs Räder schliesst definitiv Fast 30 Jahre lang hat Bruno Fuchs im Fricktal und darüber hinaus unzählige Töfflibuebe und -meitli glücklich gemacht. Jetzt schaltet er einen Gang tiefer und freut sich auf den neuen Lebensabschnitt. Claudia Meier 24.08.2021, 05.00 Uhr

Bruno Fuchs hat sich als Töfflidoktor einen Namen gemacht.



Bild: Mario Heller

(28. März 2017)

Er sei auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger, sagte Bruno Fuchs im Gespräch mit der AZ im April 2017. Nun steht das Zweirad-Geschäft an der Hauptstrasse in Bözen kurz vor der Schliessung. Der Geschäftsinhaber hat die Liegenschaft verkauft, der Ausverkauf läuft und künftig soll die heutige Werkstatt nur noch privat genutzt werden. Somit geht spätestens am 30. September eine Ära zu Ende: Der Betrieb schliesst.