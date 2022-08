Jurapark Aargau bietet in Windisch geländegängigen Rollstuhl an

Bözberg/Windisch Dank geländegängigem Rollstuhl barrierefrei unterwegs im Jurapark Aargau Natur für alle: Seit Juli vermietet der Jurapark Aargau zwei geländegängige Rollstühle im Centurion Towerhotel in Windisch. Das neue Angebot ermöglicht nun auch Menschen mit Gehbehinderung, die Parkregion und ihre Kieswege, Waldränder und Hügel zu entdecken. 05.08.2022, 10.57 Uhr

Mit den geländegängigen Rollstühlen kann die Natur auch fernab von Asphaltstrassen entdeckt werden. zvg/Jurapark Aargau

Freunde begleiten, am Spaziergang der Familie teilnehmen, durchatmen und die Natur geniessen – all dies ist jetzt auch für weniger mobile Menschen im Jurapark Aargau möglich. Denn der geländegängige Elektrorollstuhl «Mountain Drive» der Firma JST Multidrive AG überwindet Absätze bis zu 30 Zentimeter und kann Steigungen von bis zu 30 Prozent, auch auf unbefestigtem Untergrund, problemlos bewältigen. Er wird per Joystick von der Fahrerin oder dem Fahrer selbst gesteuert. Bei Bedarf kann die Begleitperson die Steuerung übernehmen. Der «Mountain Drive» ist für Personen mit einem Körpergewicht von maximal 120 Kilogramm geeignet.