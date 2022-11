Bözberg: Ja zu den Tagesstrukturen und mehr Schulsozialarbeit

Bözberg Zusätzliches Geld für Schulsozialarbeit und Tagesstrukturen vom Souverän angenommen Keine Stunde dauerte die Gemeindeversammlung in der Bözberger Turnhalle Chapf, danach gab es im Freien auf dem Platz neben der Gemeindekanzlei Wurst, Brot, Glühbier und -wein für alle. Claudia Meier 24.11.2022, 18.04 Uhr

Die Gemeindekanzlei Bözberg: In der Halle gegenüber findet die Gmeind statt. Claudia Meier

Mit 115 von 1212 Stimmberechtigten waren in Bözberg am Mittwochabend knapp 9,5 Prozent an der Gmeind anwesend. Innerhalb von 50 Minuten haben sie sämtliche Anträge gutgeheissen.