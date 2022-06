Hinweise auf Vandalen am Linner Sagenmüliweiher werden belohnt

Bözberg Vandalen wüten beim Sagenmüliweiher – für den Hinweis auf die Täter werden mehrere tausend Franken geboten Auf dem Landstück an der Sagenmülistrasse in Bözberg wurden sechs junge Bäume aus- und zwei Hinweisschilder abgerissen. Wer dahinter steckt, dafür haben die Besitzer bereits einen Verdacht. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 22.06.2022, 16.40 Uhr

Der Pächter des Weihers hat in der Zwischenzeit wieder ein Fischverbot angebracht. Maja Reznicek

Obwohl an diesem Morgen leichter Regen fällt, ist der Linner Sagenmüliweiher ein lauschiges Plätzchen. Umgeben von Bäumen geht der Blick von einem Bänkli aus direkt auf das stille Gewässer. Ab und zu schwimmt ein Fisch an die Oberfläche. Eine Idylle war der Ort in der Gemeinde Bözberg aber nicht immer.

Wochen investierten die neuen Eigentümer, denen der Weiher seit Anfang Jahr gehört, um das überwucherte Gelände von Sturmholz, alten Drahtzäunen und Gestrüpp zu befreien. «Das war eine Wildnis», erinnert sich einer der beiden Mitbesitzer, die nicht in der AZ genannt werden möchten.

Hinter der Bank wurden die Birken frisch gesetzt. Maja Reznicek

Inzwischen, wo der Zugang wieder möglich ist, hat sich der Weiher zum beliebten Ausflugsziel entwickelt. Der Miteigentümer sagt:

«Enorm viele Menschen kommen – manchmal sogar mit dem Camper.»

Bald stellte sich die Frage, was im Falle eines Unfalls passieren würde. «Wir entschieden uns, dass wir die Leute darauf aufmerksam machen, dass es ein Privatgelände ist und wir nicht haften.» Dass darauf eine heftige Reaktion folgen würde, damit hatten die Landbesitzer nicht gerechnet.

Sachschaden liegt bei 500 Franken – Anzeige gegen unbekannt läuft

Am 11. Juni befestigten die Eigentümer nämlich zwei laminierte Hinweisschilder an einer Buche und am Geländer des Weihers. Diese wiesen die Besucherinnen und Besucher darauf hin, dass es sich um ein Privatgelände handle, bei einem Unfall keine Haftung übernommen wird und Abfall entsorgt werden soll.

Bei der Reinigung des Weihers zogen die neuen Besitzer sogar ein altes Entenhaus aus dem Wasser. Maja Reznicek

Ausserdem verhängten die Besitzer ein Park-, Fisch- und Feuerverbot am Weiher. «Wir haben einen Pächter, der sich um die Fische kümmert», erklärt der Eigentümer. Doch nur eine Woche später war von dieser Arbeit nichts mehr übrig.

Die jungen Birken wurden aus dem Boden gezerrt. zvg

Nicht nur hatte jemand die Hinweisschilder abgerissen, auch die sechs frisch gepflanzten Birken waren aus dem Boden «gerupft» worden. Der Mitbesitzer des Weihers erinnert sich am Mittwoch:

«Ich wunderte mich, dass sie so dürr aussahen, und wollte sie giessen.»

Da sei ihm aufgefallen, dass die Bäumchen aus der Erde gezerrt worden waren. Entstanden ist insgesamt ein Sachschaden von 500 Franken. Für die Besitzer ist die Beschädigung unverständlich. «Da will man es schön machen, und dann passiert so etwas.»

Auf dem Weg vor dem Zaun werden manchmal Autos abgestellt. Maja Reznicek

Inzwischen haben die beiden Anzeige gegen unbekannt bei der Aargauer Kantonspolizei erstattet. Für die Überführung der Vandalen haben sie sogar eine Belohnung ausgesetzt. «Wer uns sagen kann, wer es gewesen ist, der bekommt von uns mehrere tausend Franken.» Hinweise sollen direkt bei der Kantonspolizei Aargau eingereicht werden.

Der Weiher soll öffentlich zugänglich bleiben

Hinter der Zerstörung vermutet der Miteigentümer einen Neider. Dass es sich um eine auswärtige Täterschaft handelt, glaubt er nicht:

«Als der Weiher verkauft wurde, gab es zahlreiche Interessenten, die sich gemeldet haben. Wir kannten die frühere Besitzerin und wollten selbst vieles machen – so konnten wir das Gelände bekommen.»

Trotz der Sachbeschädigung soll der Weiher weiter für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben. Der Miteigentümer sagt: «Wir wollen keinen Stacheldraht um den Weiher ziehen.» Es sind sogar weitere Arbeiten zu Gunsten von Spaziergängerinnen und Spaziergängern geplant. Im nächsten Winter sollen noch ein zweites Bänkli und ein Abfalleimer gesetzt werden und zwei Parkplätze entstehen.

Seit Januar ist der Weiher in neuen Händen. Maja Reznicek

Gegenüber vom Weiher will man zudem mehrere kleine Biotope, die aktuell trocken liegen, ausbaggern. Auch der Zaun rund um das Wasser bekommt einige neue Latten. «Nicht, dass noch jemand reinfällt», sagt der Mitbesitzer. Gänzlich unbewacht wird das idyllische Plätzchen zukünftig aber nicht mehr sein. Die Eigentümer des Weihers installieren eine Wildkamera. Die Hinweistafel dafür folgt.

