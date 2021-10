Bözberg: Sagimülitäli-Rettung war der Anfang des Naturparks

Bezirksgericht Brugg Psychiatrie-Patient verurteilt – er hat in Königsfelden eine Patientin geschändet

In einer Nacht Ende August 2019 legte sich ein Patient in der Psychiatrischen Klinik Königsfelden zu einer wehrlosen Patientin ins Bett und missbrauchte sie. Am Dienstag musste sich der 43-Jährige vor dem Bezirksgericht Brugg verantworten.