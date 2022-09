Korbball: STV Bözberg steigt von der Nationalliga A aus ab

Bözberg Korbball: STV steigt aus der Nationalliga A in die zweitrangige NLB ab Der STV Bözberg muss sich nach zwei Saisons aus der höchsten Spielklasse verabschieden. Doch die Mannschaft gibt nicht auf und packt bei den nächsten Projekten tatkräftig mit an. 06.09.2022, 13.31 Uhr

STV Bözberg: obere Reihe (v. l): René Foroni (Coach), Silvan Vollenweider, Marc Gasser, Raffael Zischg, Simon Keller (Captain), Juan Mouriño, Jan Gasser und Benjamin Plüss. Untere Reihe (v. l.): Samuel Joost, Samuel Plüss, Jan Straberg, Niklas Meier, Patrick Brändli und Kay Baltensperger. zvg

Nach drei Vorrunden im Frühling und zwei Rückrunden im August dieses Jahres hat am Samstag, 3. September, in Felben-Wellhausen TG die Finalrunde der Korbball-Schweizer-Meisterschaften stattgefunden. Der STV Bözberg muss sich nach zwei Saisons in der höchsten Spielklasse (NLA) in die zweitrangige NLB verabschieden. Der Verein schreibt in einer Mitteilung:

«Gewichtige personelle Abgänge bzw. die Rochade zu jungen Spielern wiegten zu sehr, als dass das Niveau in der höchsten Spielklasse gehalten werden konnte.»

Mit total vier Punkten (zwei Siegen aus 18 Spielen) habe sich der STV Bözberg am Ende der Saison mit deutlichem Abstand auf dem letzten Platz befunden. Die Aargauer steigen mit dem Zweitletztplatzierten Eggethof TG in die NLB ab. Schweizer Meister wurden zum wiederholten Male die Seeländer aus Pieterlen BE.

Bözberger organisieren Aufstiegsspiele im Geissenschachen

Trotz des Abstiegs blickt die Bözberger Mannschaft auf eine erfolgreiche Teamleistung zurück. Dank des Coachs René Foroni (letztes Jahr noch Spieler), Gino Fedrizzi und Thomas Obrist, aber auch mit der Unterstützung erfahrener Spieler konnten die U18-Teammitglieder gut ins Team integriert werden, hält der Verein weiter fest.

Dies gelang nur dank der tatkräftigen Unterstützung von Sponsoren, Fans und Gönnern. Beim Dress-Sponsor «Güggeli-Sternen» Bözberg konnte die Mannschaft vor jeder Runde Energie mit Spaghetti auftankten.

Am Samstag, 17. September, organisiert der STV Bözberg die CH-Korbball-Aufstiegsspiele 1. Liga/NLB auf dem Fussballplatz im Geissenschachen Brugg. Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen. Nebst spannenden Spielen um den Aufstieg in die NLB sorgt der STV Bözberg für die nötige Verpflegung in der Festwirtschaft. (az)