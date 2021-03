Bözberg In schlechtem Zustand: Der Linner Linde muss die Baumkrone verkleinert werden Der berühmteste Baum im Kanton Aargau, die 600- bis 800-jährige Linner Linde, ist schon längere Zeit gesundheitlich angeschlagen. Nun sind ab April verschiedene Massnahmen geplant, um den Baum zu stabilisieren und zu erhalten. Claudia Meier 25.03.2021, 18.02 Uhr

Die Gesundheit der Linner Linde hat sich in den letzten beiden Jahren verschlechtert.

Bild: cm (30. Juni 2019)

Der Gesundheitszustand der Linner Linde habe sich in den letzten beiden Jahren verschlechtert, wie die Gemeinde Bözberg in der jüngsten «News» schreibt. Die Tilia Baumpflege AG in Frick pflegt die Linner Linde im Auftrag der Gemeinde seit über 40 Jahren. Die Baumsachverständigen haben den Gemeinderat Bözberg über die Gesundheit der Linde informiert.