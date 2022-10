Die Schule Bözberg wird unterrichtet von Dancing Classrooms

Bözberg «Ich fand es speziell, mit anderen Schülern zu tanzen»: Kleine Ladys und Gentlemen tanzen Tango, Merengue und Swing Die Schule Bözberg bringt ihre Schülerinnen und Schüler von der vierten bis zur sechsten Klasse in den Tanzunterricht. Dabei leitet Dancing Classrooms Schweiz die Unterrichtsstunden. Innerhalb von zehn Wochen und 18 Lektionen werden sieben Gesellschaftstänze und zwei Line Dances erlernt. Noah Merz 28.10.2022, 05.00 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klasse in der Schule Bözberg tanzen zusammen. Noah Merz

Mit erhobenem Haupt, gerader Körperhaltung und in Zweierreihen stolzierten die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klasse der Schule Bözberg im Paso Doble in den Übungsraum. Simone Nanzer, Tanzlehrerin des Vereins Dancing Classrooms Schweiz, korrigierte dabei Schritt und Körperhaltung.

Bereits zehn Lektionen hatten die Ladys und Gentlemen, wie sie liebevoll von der Tanzlehrerin genannt werden, hinter sich. Die 22 Schülerinnen und Schüler bildeten in der Mitte des Raumes einen Kreis und bereiteten sich auf die ersten Tanzschritte vor. «Am Anfang hatte ich gemischte Gefühle und nicht wirklich Lust zu tanzen. Es war komisch, aber beim zweiten Mal fühlte ich mich schon besser. Vor allem schaute ich zu oft auf meine Füsse. Trotzdem hatte ich nach einiger Zeit Freude am Tanzen gefunden», entsann sich die zehnjährige Maliya.

Die Schülerinnen und Schüler bei einem Paartanz. Video: Noah Merz (Bözberg, 25.10.2022)

Als ursprünglicher Initiator, der die Schule Bözberg anmeldete, fungierte Mario Bucher, Klassenlehrer der dritten und vierten Klasse. Schon 2019 wurde das Projekt erfolgreich durchgeführt. Viktor Senn, Klassenlehrer der fünften und sechsten Klasse, stand dem Projekt zuerst skeptisch gegenüber: «Ich habe selbst zwei linke Füsse und hatte anfänglich Zweifel, dass die Schülerinnen und Schüler die Tänze beherrschen würden. Gegenwärtig bin ich überrascht, wie schnell die Klassen die Schritte lernen. Zudem bringt das Tanzen eine tolle Abwechslung in den Schulalltag.»

Vom unsicheren Jungen zum selbsicheren Tänzer

Dancing Classrooms ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 13 Jahren auf eine Reise durch sieben Gesellschaftstänze und zwei Line Dances zu begleiten. Hierzu gehören Rumba, Foxtrott, Polka, Tango, Walzer, Swing und Merengue. Dabei vermitteln die Tanzlehrpersonen in spielerischer Weise den Mädchen und Buben die verschiedensten Tanzschritte und Sozialkompetenzen gegenüber dem Tanzpartner, heisst es von Seiten des Vereins.

Simone Nanzer und Roberto de Graaff zeigen die Tanzschritte vor. Noah Merz

Der Verein wurde 1994 von Pierre Dulaine in New York gegründet. In seiner Kindheit pflegte Dulaine ein sehr scheues und unsicheres Verhalten. Durch das Tanzen änderte sich das schlagartig. Seine Selbstsicherheit und der soziale Umgang verbesserten sich merklich.

Im Erwachsenenalter trat Dulaine jeweils abends am Broadway in New York auf. Während des Tages engagierte sich der Palästinenser an der Professional Performing Arts School als freiwilliger Tanzlehrer. Dabei inspirierten ihn die Liebe, Hingabe und die Freude, welche die Kinder beim Tanzen zeigten. Er machte sich dafür stark, Kindern aus finanzschwächeren Familien in New York Tanzunterricht zu ermöglichen. Daraus entstand Dancing Classrooms.

Tanzen soll soziale Kompetenzen stärken

Seit 2010 wird Dancing Classrooms jedes Jahr in der Deutschweiz von der vierten bis sechsten Primarschulklasse angeboten. Innerhalb von zehn Wochen und 18 Lektionen erlernen die Kinder neben dem Tanzen soziales Bewusstsein, Toleranz, Teamarbeit und Gemeinschaftsgefühl.

«Unser Anliegen ist es, neben tänzerischen Fortschritten auch Respekt, Selbstvertrauen, Teamwork und Umgangsformen unter den Mitschülern zu stärken. Wir möchten den Kindern einen liebevollen, sicheren Rahmen bieten, wo sie sich angstfrei bewegen können», erzählte Nanzer.

Nina (von links), Jill, Maliya und Anna haben gefallen am Tanzen gefunden. Hinten steht die Tanzlehrerin des Vereins Dancing Classrooms Simone Nanzer. Noah Merz

Zum Einstieg der speziell für jenen Tag benannte Buddylektion zeigte Simone Nanzer mit Hilfe des Profitänzers Roberto de Graaff den aufmerksamen und auf die Schritte fokussierten Mädchen und Buben die Tänze vor. Danach versuchte sich die Klasse selbst daran, die Tanzschritte umzusetzen. Die Tanzpartner wurden stetig gewechselt. Die elfjährige Nina sagte:

«Zuerst fand ich es ein wenig speziell, mit anderen Schülern Hand in Hand zu tanzen. Dabei gefällt mir jedoch, dass wir die Tanzpartner wechseln können.»

Am Ende jedes Tanzes gaben Nanzer und de Graaff eine Rückmeldung und allfällige Tipps für die nächste Unterrichtslektion.

18 Lektionen für einen grossen Aufritt

Als abschliessende Tanzeinheit übten die Schülerinnen und Schüler zwei Line Dances, Stomp und Cha Cha Slide. Dabei waren sich die elfjährige Jill und die zehnjährige Anna einig: Sie seien dabei unabhängiger und können sich auf sich selbst konzentrieren, weil kein Tanzpartner erforderlich sei.

Ganze sieben Paartänze lernen die Schülerinnen und Schüler in zehn Wochen. Noah Merz

Gegen Ende der 45-minütigen Unterrichtszeit stellten sich die Schülerinnen und Schüler wieder in Zweierreihen auf und verliessen den Raum winkend. «Ich habe schon bedeutende Verbesserungen im sozialen Umgang in der Klasse bemerkt. In den ersten Stunden bekundeten einige Mädchen und Buben Probleme, Körperkontakt aufzubauen. Diese Hemmschwelle hatte sich in den letzen Wochen allmählich reduziert», erzählte Senn.

Der Abschluss zum Dancing-Classrooms-Projekt der Schule Bözberg findet am 17. November in der Turnhalle Bözberg im Rahmen einer Aufführung vor Familien und Freunden statt. Bis dahin üben die Ladys und Gentlemen fleissig weiter.