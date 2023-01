Bözberger haben zehn Jahre nach der Fusion Schatulle ausgegraben

Bözberg «Dokumentengräber» stellen zehn Jahre nach der Gemeindefusion fest: «Bei allen Befürchtungen überwiegt das Positive» An einem geheimen Ort, nicht weit von der Linner Linde entfernt, hatten drei Bözberger zum Jahresende 2012 eine Weinflasche sowie Dokumente vom damaligen Fusionsprozess vergraben. Vor wenigen Tagen legten die Männer die Schatulle im Wald frei und zogen Bilanz. Claudia Meier 10.01.2023, 05.00 Uhr

Neben zahlreichen Dokumenten war in der Schatulle auch eine Flasche Schinznacher Wein begraben, die das Jahrzehnt gut überstanden hat. zvg

An Silvester 2012 um Mitternacht schlossen sich bekanntlich die vier Gemeinden Unterbözberg, Oberbözberg, Linn und Gallenkirch zur neuen Kommune mit gut 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern unter dem gemeinsamen Namen Bözberg zusammen. Bei Sonnenuntergang trafen sich am späten Silvesternachmittag – vor zehn Jahren – drei unentwegte Bözberger rund 400 Meter nördlich der Linner Linde beim Punkt 581, wo die Gemeinden Linn, Gallenkirch und Unterbözberg zusammenstiessen. Die drei Männer, die ihre Namen in diesem Zusammenhang nicht in der Zeitung lesen wollen, tauschten ein paar Gedanken aus.

Hier in der Nähe lagen die Fusionsdokumente der Gemeinde Bözberg während zehn Jahren vergraben. zvg

An einem geheim gehaltenen Ort, ganz in der Nähe, vergruben die drei unterlegenen Befürworter der «Eigenständigkeitserhaltung der Gemeinden auf dem Bözberg» in aller Stille eine Schatulle. Darin waren verschiedene Dokumente aus den denk­würdigen Veranstaltungen und Abstimmungen sowie Schriftstücke im Zusammenhang mit der Gemeindefusion aus den Jahren 2010, 2011 und 2012 enthalten.

Der Steuerfuss ist nicht gestiegen

Die Gemeinde Bözberg hat am 1. Januar 2023 zusammen mit der Bevölkerung bei Sekt und Torten das 10-Jahr-Jubiläum gefeiert.

Am diesjährigen Neujahrsapéro in Bözberg wurde der zehnte Geburtstag der Gemeinde gefeiert. Ina Wiedenmann

Nur wenige Tage danach haben die drei Bözberger aus den Ortsteilen Linn, Gallenkirch und Unterbözberg ihre damals vergrabene Schatulle im Waldstück wieder freigelegt. Dies mit der Absicht, beurteilen zu können, in welchem Mass die in Aussicht gestellten Vorteile des Fusionsprojekts umgesetzt werden konnten beziehungsweise die befürchteten Nachteile spürbar sind.

Heute, halten die drei Bözberger «Dokumentengräber» in einer Mitteilung fest, könne vorab erfreulicherweise festgestellt werden, dass die befürchtete Steuererhöhung (aus der Sicht von Unterbözberg) nicht eingetroffen sei und für die drei anderen Ortsteile der Steuerfuss zum Teil tiefer liege. Nach dem Steuerfussabtausch mit dem Kanton Aargau beträgt der Satz in der Gemeinde Bözberg unverändert 96 Prozent.

Hingegen sei das Interesse an der direkten Demokratie, gemessen an der Präsenz an den Gemeindeversammlungen, leider wie befürchtet erheblich gesunken: Während in der fusionierten Gemeinde Bözberg seit 2013 bedauerlicherweise nur noch eine Beteiligung von sieben bis acht Prozent der Stimmberechtigten zu verzeichnen ist, war die Teilnehmerquote an Gemeindeversammlungen in den zehn Jahren vor der Fusion doch erheblich höher: Linn 33 Prozent, Gallenkirch 30 Prozent, Unterbözberg 11,5 Prozent und Oberbözberg 11 Prozent, halten die drei Männer fest.

Gemeindeverwaltung an der Peripherie

Die Schulschliessung in Oberbözberg und die damit verbundene Standortwahl der Ge­meindeverwaltung an der Peripherie der fusionierten Gemeinde wird von den «Dokumentengräbern» immer noch bedauert.

Das Gemeindehaus Bözberg (orange) und die Turnhalle Chapf befinden sich am früheren Schulstandort Oberbözberg. Claudia Meier

Und auch die noch pendente Wiederherstellung des Ortschaftnamens «Linn» beziehungsweise der Eintrag im Ortschaftsregister des Bundes (so wie beispielsweise der Brugger Stadtteil Umiken) müsste aus Sicht der drei engagierten Bözberger doch möglich sein.

Zur Erinnerung: Am 4. Mai 2021 hatte der Verein Pro Linn im Namen von 675 Gesuchstellenden aus verschiedenen Gemeinden beim Kanton Aargau die Wiederherstellung des bei der Fusion gelöschten Ortschaftsnamens «Linn» beantragt. Der Entscheid steht noch aus. Seit dem Gemeindezusammenschluss ist Linn eine Strassenbezeichnung.

Zur Freude der drei Bözberger war die Schatulle im Wald leicht zu finden. zvg

Zusammenfassend hat das Trio nach dem Ausgraben der Schatulle im Waldstück bei der Linner Linde festgestellt, «dass die Fusion Tatsache ist und bei allen Befürchtungen das Positive überwiegt». Es zitiert den heutigen Vizeammann Thomas Obrist aus seinem Facebook-Eintrag vom 15. Februar 2012: «Man kann es drehen und wenden, wie man will. Weder Befürworter noch Fusionsgegner können mit abschliessender Sicherheit sagen, was die Konsequenzen einer fusionierten Gemeinde sind.»

Neben zahlreichen Dokumenten war in der besagten Schatulle auch eine Flasche Schinznacher Wein vergraben, welche die Zeit gut überstanden hatte. Draussen im Wald stiessen die Männer zu dritt auf das neue Jahr 2023, die Gemeinde Bözberg und den Ortsnamen Linn an.