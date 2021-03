Bözberg Der Namensstreit um Linn geht weiter: Kritiker spricht von Zwängerei Das Gesuch zur Wiederherstellung des Ortschaftsnamens «Linn» liegt beim Kanton. Personen aus rund 110 Aargauer Gemeinden haben Vollmachten unterzeichnet. Während auf dem Bözberg eine Plakataktion für Gesprächsstoff sorgt, ist das Gesuch zur Vorprüfung bei den Bundesstellen unterwegs. Claudia Meier 16.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nur einen Steinwurf vom Dorfladen entfernt: Roman Schmutz steht zu seiner Meinung und hat die Plakate in Bözberg aufgehängt. Bild: zvg

Er sei ein Ur-Bözberger, sagt Roman Schmutz, im Ortsteil Oberbözberg aufgewachsen, aber in Brugg sei er einfach nur ein Bözberger. Das sei schon vor der Fusion der vier Gemeinden Gallenkirch, Linn, Ober- und Unterbözberg zu Bözberg so gewesen. Roman Schmutz ist Mitglied der Finanzkommission.

Die jüngste Aktion des Vereins Pro Linn, der Unterschriften für Vollmachten sammelte, um beim Kanton ein Gesuch zur Wiederherstellung des Ortschaftsnamens Linn einzureichen, veranlasste Schmutz zum Handeln. Er hängte selbstgestaltete Plakate an den Gartenzaun, der nur wenige Meter vom Dorfladen entfernt steht. «Wir sind Bözberg. Wir brauchen keine neuen Adressen», so der Aushang, für den Schmutz nach eigenen Angaben viele positive Rückmeldungen bekommen hat. Beim Einkaufen im Laden sei er aber auch mal von einer Kundin kritisiert worden. Roman Schmutz sagt:

«Die meisten Bözberger haben genug.»

Er spricht von einer Zwängerei von ein paar wenigen Personen. Als 2013 der Adressenstreit tobte, habe man das Thema mehrmals diskutiert und demokratisch entschieden.

Anfang Dezember kam es an einer Sitzung zum Knall

Der Gemeinderat Bözberg wird den 8. Dezember 2020 nicht so schnell vergessen. An jenem Tag waren Vorstandsvertreter von Pro Linn zu einer Besprechung in einer anderen Angelegenheit beim Gemeinderat eingeladen. Der «Fairness halber» habe man dann die Behörde gleich noch über die Unterschriftensammlung für das Gesuch zur Wiederherstellung des Ortschaftsnamens Linn informiert, war vom Vorstand zu hören. Die fünf Vorstandsmitglieder Hans-Martin Niederer, Geri Hirt, Michel Jaussi, Iris Krebs und Sarah Niederer teilen auf Nachfrage der AZ mit:

«Eine vorgängige Information des Gemeinderats war so oder anders vorgesehen. Wäre nicht ohnehin eine Besprechung anberaumt gewesen, hätte der Vorstand den Gemeinderat um eine solche ersucht.»

Die ersten Unterschriften sammelten sie dann noch am gleichen Abend. In einem Schreiben kurz vor Weihnachten machte der Gemeinderat seinem Ärger über das «Buebetrickli» Luft und sprach sich gegen eine Adressänderung im Ortsteil Linn aus.

Für Roman Schmutz stand danach fest: «Ich musste etwas machen, um die Bevölkerung aufzurütteln. Es kann nicht sein, dass plötzlich alle Leute im Aargau und in der Schweiz in dieser Sache mitreden können.»

84 Unterschriften kamen in Bözberg zusammen

Pro Linn hatte zuerst die Absicht, das Gesuch mit den Vollmachten Ende Januar beim Kanton einzureichen. Offiziell bei der Abteilung Register und Personenstand des Kantons Aargau übergeben wurde es am 4. März. Das Gesuch sei von 61 Personen aus Linn unterzeichnet worden, teilte der Vorstand mit. Gesamthaft stellten sich 612 Personen aus rund 110 Aargauer Gemeinden sowie 63 Personen aus den übrigen Kantonen mit ihrer Unterschrift hinter das Begehren. Die meisten Vollmachten trafen aus der Gemeinde Bözberg ein (84), gefolgt von den Gemeinden Riniken (71), Brugg (59), Schinznach (36), Windisch (28), Baden (28), Aarau (15), Villnachern (14), Küttigen (13) und Frick (13).

Die AZ hat Hinweise, dass Pro Linn die Unterschriften der Mehrheit der Linner Stimmbürger haben wollte, bevor der Verein das Gesuch mit den Vollmachten beim Kanton einreichte, was die zeitliche Verzögerung erklären würde. Berichtet wird von Linnern, die vom Verein wiederholt um eine Unterschrift gebeten wurden. Gegen Schluss habe es stets geheissen, dass nur noch eine Unterschrift fehle.

Im Bözberger Ortsteil Linn wohnen 127 Personen. Einst war es, abwechselnd mit der Nachbargemeinde Gallenkirch, die kleinste Gemeinde im Kanton Aargau. Bild: Sandra Ardizzone (22. Juni 2020)

Das Gesuch werde von einer Mehrheit der Linner Bevölkerung gutgeheissen, schrieb der Verein. Der Ortsteil Linn zählt in der 1662-Seelen-Gemeinde Bözberg 127 Personen, davon sind 14 minderjährig. Somit entsprechen die 61 Unterschriften 54% der 113 Stimmberechtigten. Der Verein gibt als Grund für die spätere Abgabe die hohe Anzahl der Gesuchstellenden an, was zu einem unerwarteten Mehraufwand geführt habe.

Möglich ist der Weiterzug ans Verwaltungsgericht

Auf die Frage, wie wichtig die Unterschriftenzahl aus Linn und der Gemeinde Bözberg ist, sagt Leiter Andreas Bamert von der Abteilung Register und Personenstand: «Es handelt sich dabei um ein Element in der vorzunehmenden Gesamtwürdigung.» Das Vorprüfungsverfahren des Gesuchs wird beim Bund vom Bundesamt für Landestopografie koordiniert.

Aus den bisherigen Gesuchen im Kanton Aargau geht laut Bamert hervor, dass bei der Vorprüfung von Änderungen bei Ortschaftsnamen das Bundesamt für Statistik, das Bundesamt für Verkehr, die Post und die SBB jeweils einbezogen wurden. Danach wird die Gemeinde Bözberg angehört. Der Entscheid des Kantons kann ans Verwaltungsgericht weitergezogen werden.

Das Wahrzeichen von Linn ist die Linner Linde. Sie ziert das Wappen der Fusionsgemeinde Bözberg. Bild: Sandra Ardizzone

(22. Juni 2020)

Für den Gemeinderat hat sich nach dem Schreiben vom Dezember nichts geändert. Er wird sich zur Sache und zum weiteren Vorgehen zu gegebener Zeit wieder an die Bevölkerung und an die Öffentlichkeit wenden. Roman Schmutz von der Finanzkommission macht sich Sorgen um die Kosten, die auf die Gemeinde zukommen werden. «Wir hätten dringendere Projekte zu finanzieren», sagt er.