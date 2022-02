Bözberg: Autolawine bei der Linner Linde beschäftigt die Gemeinde

Bözberg «Bedauerliche Entwicklung»: Autolawine bei der Linner Linde beschäftigt die Gemeinde Gemeindeammann Therese Brändli sagt, wie die Behörde mit der prekären Parkplatzsituation bei der Aargauer Sehenswürdigkeit umgeht. An der Stabilität des rund 800-jährigen Baums wird weiterhin gearbeitet. Was die Baumpflegespezialisten beschäftigt. Claudia Meier Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Das Verkehrsaufkommen bei der Linner Linde ist zu jeder Jahreszeit – vor allem an den Wochenenden – hoch. Claudia Meier (13. Februar 2022)

Egal ob es schneit oder sonnig ist: Die Linner Linde ist ein Besuchermagnet – insbesondere an den Wochenenden. Dann ist nicht nur der kleine Parkplatz neben dem grossen Baum voll, sondern entlang des Felds Richtung Neustalden reiht sich ein Fahrzeug ans andere.

Der Wasserfall mit einer Fallhöhe von 5,4 Metern im Sagimülitäli ist der wohl höchste im Kanton Aargau. Claudia Meier

Doch damit nicht genug: Auch bei der Turnhalle werden die Parkfelder von Ausflüglern belegt. Und wer noch einen Abstecher zum nahe gelegenen Wasserfall machen will, geht nicht unbedingt zu Fuss oder mit dem Velo, sondern entscheidet sich für die bequeme Variante, das Auto beim Steinbruch im Wald abzustellen.

Der Gemeinderat Bözberg bedauert diese Entwicklung, sagt Gemeindeammann Therese Brändli. Sie erklärt: «Bis anhin haben wir das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, den Ort nicht noch zusätzlich zu bewerben. Auch haben wir gemeinsam mit der Regionalpolizei und der zuständigen Abteilung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt die Parkplatzsituation unter anderem durch eine optimierte Ausschilderung verbessert.» So weist etwa ein Wegweiser neben dem Bushäuschen bei der Linde auf weitere Parkplätze im Ortsteil Linn hin.

Das Schaffen zusätzlicher Parkplätze ist nicht möglich

Zudem habe die Regionalpolizei zusammen mit anderen Regionalpolizeiverbänden für mehrere Hotspots in der Region einen speziellen Einsatzbefehl – insbesondere für Winterwochenenden – erarbeitet, fährt Therese Brändli fort. Der Gemeinderat befinde sich ausserdem im Austausch mit den wichtigsten Akteuren, die bereit seien, in dieser Sache konstruktiv mitzuwirken, speziell mit dem Jurapark. Brändli hält fest:

«Wir haben einiges unternommen, um den Zustrom von Besucherinnen und Besuchern einzuschränken, den Verkehr zu kanalisieren und die vorhandenen Parkplätze optimal auszunutzen.»

Gemeindeammann Therese Brändli von Bözberg. Claudia Meier

Das Schaffen von zusätzlichen Parkplätzen sei aus Gründen, die das Raumplanungsgesetz vorgebe, nicht möglich. Auch sei es dem Gemeinderat wichtig, die Bevölkerung des Ortsteils Linn zu entlasten, «was lediglich durch eine Einschränkung der motorisierten Besucherzahlen geschehen kann».

Aus diesem Grund richtet die Behörde erneut den Appell an die Besucherinnen und Besucher, «wenn immer möglich ohne Auto anzureisen und bei allzu grosser Auslastung auf andere Ausflugsziele auszuweichen». Vor wenigen Monaten wurde auf der Rückseite der Parkplätze eine neue Rampe gebaut, damit die Bushaltestelle die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllt.

Auf der Rückseite der Parkplätze wurde vor wenigen Monaten eine Rampe als neue Bushaltestelle gebaut. Claudia Meier

Weil falsch parkierte Autos auf dem Platz stehen, kommt es immer wieder vor, dass Chauffeure den Bus nicht ordentlich wenden können. «Dem soll das neu installierte, noch klarere Parkverbot entgegenwirken», so Gemeindeammann Brändli.

Gestutzte Baumkrone soll die Linde stabilisieren

Im vergangenen April wurde ein Teil der Lindenkrone von einem Baumpflegespezialisten um zirka zwei Meter gestutzt. Damit sollte die Stabilität der 800-jährigen Linde, deren Stamm hohl ist, verbessert werden. Kunststoffseile halten die Äste der Baumkrone schon seit langem zusammen.

Denn die Aargauer Sehenswürdigkeit leidet an Pilzbefall. Der Tilia Baumpflege AG aus Frick, welche die Linner Linde seit Jahrzehnten betreut, war bereits 2021 klar, dass die Baumkrone mit der Hebebühne in den kommenden Jahren weiter gestutzt werden muss.

Pflegemassnahmen an der Linner Linde durchgeführt von der Tilia Baumpflege AG aus Frick. Severin Bigler (14. April 2021)

Wie geht es der Linner Linde nach dem ersten Schnitt? Tilia-Geschäftsführer Claudius Bader macht deutlich, dass es darauf keine einfache Antwort gibt, weil der alte Baum sehr langsam wächst. Man werde sicher den Austrieb abwarten, sagt Bader. In der Regel sehe die Linde dann schön aus. Erst im Juni/Juli seien die Problemstellen erkennbar. Eine Neubeurteilung sei daher für den August vorgesehen.

Die Linner Linde ist am 30. Juni 2019 voller Lindenblüten. Claudia Meier

Abgesehen vom letztjährigen Baumkronenschnitt versuche die Tilia AG, den Pilzbefall (Nektria) schon seit längerer Zeit in Schach zu halten, indem betroffene Äste gezielt von innen herausgeschnitten werden, erklärt Bader. Mit dieser Krankheit hätten praktisch alle älteren Linden zu kämpfen. Die Pilzsporen werden mit dem Wind, der an der exponierten Lage in Linn oft stark weht, leicht verbreitet.

Während des ersten Lockdowns galt das Versammlungsverbot auch unter der Linner Linde. Claudia Meier (9. April 2020)

Auch die Bewässerung der Linner Linde ist seit langem ein Thema. Man versuche, ein fixes Bewässerungssystem zu verlegen, was nicht ganz einfach sei, weil das kalkhaltige Wasser die filigranen Röhrchen schnell verstopfen könne. Der Kanton habe kürzlich die Randabschlüsse um den Baum optimiert.

Zudem wurde 2021 laut Claudius Bader Holzkompost im Traufbereich verteilt, um den Boden zu beleben. Ob die Linner Linde in einem oder zwei Jahren zum nächsten Mal gestutzt wird, können die Baumpflegespezialisten derzeit noch nicht sagen

