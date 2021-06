Bözberg Aussergewöhnliche Arbeit im Ursprung: Am Kranhaken kommt die neue Asylunterkunft geflogen Im Bözberger Ortsteil Ursprung sind drei Containermodule per Kran hinter dem Bauamtsmagazin platziert worden. Sie ersetzen die alte Asylunterkunft aus dem Jahr 1989. Michael Hunziker 17.06.2021, 16.00 Uhr

Die Morgensonne sorgt schon früh für eine aussergewöhnliche Wärme an diesem prächtigen Sommertag. Munter gestikulierend und diskutierend sind die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg ins Klassenzimmer. Alles nimmt seinen gewohnten Lauf im beschaulichen Bözberger Ortsteil Ursprung inmitten von sanften Hügeln und umgeben von saftig grünen Wiesen.

Fast alles: Von weitem zu sehen ist der leuchtend gelbe Kran, der die schmucken Häuser überragt und auf eine spezielle Aktion hindeutet. Aufgestellt wird an diesem Donnerstag die neue Asylunterkunft. Mit drei Spezialtransporten werden die drei Containermodule angeliefert. Jedes ist zwischen vier bis fünf Tonnen schwer. In einem befinden sich die Nasszelle und die Küche, in zweien sind die Aufenthalts- und Schlafräume untergebracht.

Der Kranführer erhält die genauen Instruktionen über Funk

Der Arbeitstag hat beizeiten begonnen für die Spezialisten der Transportfirma Welti-Furrer, des Containerlieferanten Sosag aus Pfungen ZH sowie der Bauamtsmitarbeiter. Bei einem Augenschein kurz nach 8 Uhr haben die Männer das erste Modul bereits abgeladen und warten auf den zweiten Transport, gönnen sich in den paar ruhigen Minuten einen Kaffee.

Dann trifft der blaue Sattelschlepper der Richi AG, Weiningen ZH, ein mit der erwarteten, hellgrauen Fracht. Wertvolle Zeit verstreicht keine mehr, routiniert machen sich die Männer ans Werk. Die Handgriffe sitzen: Die Spanngurte werden entfernt, das Containermodul an den Ketten befestigt, vorsichtig angehoben und dann in schwindeleregender Höhe vorbei an den Bäumen und über das Dach hinter das Bauamtsmagazin gehievt, dort in die richtige Position gedreht und langsam zentimetergenau auf das neue Fundament abgesenkt.

Der Kranführer auf der anderen Seite des Gebäudes erhält die genauen Instruktionen über Funk. Es handelt sich um eine Routinetätigkeit, antwortet er trocken auf die Frage nach den besonderen Herausforderungen. «Mit einem guten Einweiser ist das kein Problem.» Nur ein paar Minuten später ist das Modul platziert, die Kranhaken können gelöst werden. In den Containern braucht es nun nur noch einige wenige Installationen und sie sind bereit für den späteren Bezug. Der Zeitpunkt ist noch offen.

In November den Kredit von 145'000 Franken bewilligt

Erstellt hatte die ehemalige Gemeinde Unterbözberg die Asylunterkunft hinter dem früheren Feuerwehrmagazin im Jahr 1989. Die Container, die vier bis maximal sechs Personen beherbergen konnten, hatten ihre Lebensdauer erreicht. Für den Ersatz genehmigte die Gemeindeversammlung im vergangenen November den Kredit von 145'000 Franken.

Der Gemeinderat wies damals auf die kantonalen Vorgaben hin, gemäss denen die Gemeinde Bözberg sieben Asylbewerber aufnehmen muss. Vier Personen werden in der bestehenden kantonalen Unterkunft im Chapf angerechnet. Um für zukünftige Flüchtlingsströme bereit zu sein, wird die neue Unterkunft im Ursprung auf sechs bis acht Plätze ausgelegt.