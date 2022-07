Bözberg: Aus diesen Linner Kirschen entsteht "Weggiser Kirsch"

Bözberg Jährlich 100 Liter: Warum ein Linner Landwirt aus seinen Chriesi «Weggiser Kirsch» machen lässt Das Ehepaar Dätwiler kann bisher ein tolles Kirschenjahr vorzeigen. Der meiste Ertrag wird in Obstbrand verwandelt. Am Donnerstag mussten die beiden die Ernte aber frühzeitig abbrechen. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Seit fünf Jahren verkauft Landwirt Ruedi Dätwiler seine Chriesi an einen Kirschbrenner. Maja Reznicek

Das Chriesi funkelt schwarz-rot in Ruedi Dätwilers Hand. Doch kaum drückt man mit dem Finger auf sie, zerfällt die Frucht. «Ganz ‹pfludrig›», sagt der Landwirt kopfschüttelnd und wirft sie ins Gras. Knapp 60 Bäume gehören Dätwiler in Linn auf dem an diesem Tag so sonnigen Bözberg. In den letzten drei Wochen konnten der 64-Jährige, seine Frau Iris sowie Helfer 700 Kilogramm Suisse-Garantie-zertifizierte Kirschen gewinnen. Er sagt:

«Dieses Jahr ist super gewesen im Gegensatz zu 2021, als wegen des Hagels gar nichts übrig blieb.»

Am Donnerstag musste das Ehepaar die offizielle Ernte aber trotzdem frühzeitig einstellen.

Ganz «pfludrig» sind die Früchte wegen der Kirschessigfliege teilweise. Maja Reznicek

Der Grund ist ein gefürchteter Schädling. Dätwiler sagt: «Gestern waren die ‹Chriesi› noch schön. Die Kirschessigfliege kommt aber schnell, innert Tagen.» Diese wütet aktuell auch im Fricktal. Das Tier fresse die Früchte zwar nicht, lege aber Eier in das gesunde Obst und sorge für einen starken Essiggeruch.

Dieser Geschmack, so erklärt der Landwirt, zeige sich sogar noch im Kirsch – und gefährdet damit eines der Standbeine des Linners.

«Wenn die Kirschen reif sind, sind die Leute bereits gesättigt»

Seit fünf Jahren entstehen aus den Chriesi von Ruedi Dätwiler hauptsächlich Kirsch. Sein Betrieb habe schon immer vor allem Konservenkirschen – also solche, die nicht für den Frischverzehr, sondern für etwa Konfitüren verwendet werden – angebaut.

Knapp 60 Kirschbäume gehören dem Landwirt in Linn. Maja Reznicek

Früher sei das Obst dafür noch schweizweit gereist. Der Landwirt erinnert sich:

«Als ich in der ersten oder zweiten Klasse war, haben meine Eltern die Kirschen an den Effinger Bahnhof hochgekarrt und mit dem Zug nach Sargans geschickt.»

Dätwiler selbst vertrieb die Ernte eine Weile lang nach Oberbözberg, dann in die Ostschweiz und nach Eiken, zuletzt nach Stetten. «Der Aufwand mit dem Hin- und Herfahren wurde immer grösser. Es hat sich nicht mehr rentiert.»

Ähnlich sehe es bei den Tafelkirschen, die direkt gegessen werden, aus. «Weil man rund ums Jahr Früchte aus dem Ausland bekommt, sind wir mit unserer Ernte jeweils zu spät dran. Wenn die Kirschen reif sind, sind die Leute bereits gesättigt.»

Die Fässer stehen zur Abholung bereit. Maja Reznicek

Vor zirka sechs Jahren entschied sich Dätwiler, den Ertrag als Kirschmaische in Fässer zu füllen und probehalber in der Zeitschrift «Tierwelt» auszuschreiben. In zehn Tagen habe er sieben Fässer verkauft, erzählt der Landwirt begeistert.

Im Folgejahr wiederholte er die Aktion – und fand mit Kirschbrenner Sepp Imgrüth einen dauerhaften Abnehmer. «Er hat mir die ganzen 700 Kilogramm auf einen Schlag abgekauft.»

Je nach Alkoholgehalt entsteht mehr oder weniger Obstbrand

Im Kanton Luzern stellt Sepp Imgrüth aus den Linner Früchten «Weggiser Kirsch» her. Dieser wird hauptsächlich an Gastronomen vertrieben. Für Dätwiler ein guter Deal: «Er kommt sie direkt vom Hof holen und ich habe kaum Aufwand.» In ausgeschwefelten Fässern werden die Kirschen bereitgestellt.

Mit diesem Etikett wird der «Weggiser Kirsch» aus Linner Früchten versehen. Maja Reznicek

Wichtig sei, dass das Abfüllen und Brennen im gleichen Jahr stattfinden. Dätwiler erklärt:

«Ansonsten könnte sich die Blausäure aus den Kernen absetzen.»

Wie viel Obstbrand aus den Früchten gewonnen wird, hinge vom Alkoholgehalt des Kirschs ab. «Für einen 42-Prozentigen gibt es aus 100 Kilogramm etwa zehn Liter.» Aufgerechnet auf die Ernte von Dätwiler, sind es jährlich zirka 100 Liter Obstbrand, die ihre Wurzeln in Linn haben.

Abfüllen und Brennen der Kirschen müssen im gleichen Jahr stattfinden. Maja Reznicek

Die diesjährige Ernte hat Imgrüth noch nicht geholt. Eine grosse Einbusse muss Dätwiler ihm nicht mitteilen, nur etwa 100 Kilogramm gingen auf das Konto der Kirschessigfliege. «Wir hatten Glück, weil wir beim Befall schon fast fertig mit Ernten waren.» Die betroffenen Früchte bleiben hängen. Dätwiler sagt nachdenklich: «Die Chriesi auf den rappelvollen Bäumen verfaulen zu lassen, tut schon weh.»

Bis Ende Woche nimmt das Ehepaar noch einige gute Kirschen ab. Verkauft werden sie nicht mehr. «Vielleicht gibt es daraus einen Kräuterlikör für uns», sagt der Landwirt verschmitzt.

