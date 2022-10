In Birr und Lupfig gibt es wieder offene Turnhallen für Kinder

Birr/Lupfig Sport, Musik und Zvieri: Turnhallen als Treffpunkte für Kinder und Jugendliche Ende Oktober beginnt in Birr und Lupfig wieder die Zeit der offenen Turnhallen. An den von der Stiftung IdéeSport organisierten Projekten MidnightSports und OpenSunday können Kinder und Jugendliche in den kalten Monaten kostenlos Sport treiben. Deborah Bläuer 13.10.2022, 05.00 Uhr

Für die Teilnahme an MidnightSports und OpenSunday sollten die Kinder und Jugendlichen Sportkleidung und Hallenturnschuhe mitnehmen. Bild: zvg

Projektleiter Ruben Nuñez Amaro sei auf Birrer und Lupfiger Strassen bereits des Öfteren angefragt worden, wann es wieder losgehe, heisst es in der Medienmitteilung der Stiftung IdéeSport. Weiter steht:

«Am Wochenende vom 22. und 23. Oktober hat das Warten ein Ende und die beliebten Sportprojekte starten wieder.»

Bereits zum dritten Mal stehen an 20 Samstagen und 18 Sonntagen im Rahmen von MidnightSports und OpenSunday in Birr und Lupfig Turnhallen für Kinder und Jugendliche offen.

Musik sorgt für den richtigen Schwung beim Sport

Jugendliche ab der 6. Klasse können sich an Samstagen von 20 bis 23 Uhr in der Turnhalle Nidermatt in Birr treffen und gemeinsam Sport treiben, ohne dafür Geld zu zahlen. Für die Gemütlicheren gibt es eine sogenannte «Chill-Ecke» und Tischtennis. Ein Kiosk sorgt für die nötige Verpflegung und Musik für den richtigen Schwung an den MidnightSports-Abenden.

Für die Primarschulkinder ist im Rahmen des Projekts OpenSunday der Sonntagnachmittag von 14 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Breite in Lupfig reserviert. Die Teilnahme samt Zvieri ist kostenlos.

Bei OpenSunday können sich die Kinder auch bei trübem Winterwetter austoben. Symbolbild: zvg/Christian Jaeggi

Die Saison dauert bei MidnightSports vom 22. Oktober bis am 1. April und bei OpenSunday vom 23. Oktober bis am 26. März. Die genauen Daten sind auf der Website von IdéeSport zu finden; unter dem Reiter «Programme» können bei «Standortsuche» die Suchbegriffe «Birr» und «Lupfig» eingegeben werden.

Jugendliche und Erwachsene sorgen für einen reibungslosen Ablauf

Jugendliche und junge Erwachsene aus Birr, Lupfig und Birrhard im Alter von 13 bis 24 Jahren prägen und gestalten das Programm der Veranstaltungen als Junior- und Seniorcoaches aktiv mit. Sie sorgen gemeinsam mit den erwachsenen Projektleiterinnen und -leitern, Loriana Naomi Zalokar, Ruben Nuñez Amaro und Janine Basile, für einen reibungslosen Ablauf.

Zum Start am 23. Oktober gibt es die Möglichkeit, einen Einblick ins Projekt OpenSunday zu gewinnen. Um 13.45 wird das Projekt vorgestellt und auch die Gemeinderätinnen Barbara Gloor aus Birr und Brigitte Huber aus Lupfig werden etwas dazu sagen. Im Anschluss kann bis 14.30 Uhr zugeschaut werden.

Förderung von Gesundheit und Chancengleichheit

«Für die Jugendlichen und Kinder ist es ein kostenloser Treffpunkt, wo sie ihren Samstagabend beziehungsweise ihren Sonntagnachmittag in geschütztem Rahmen geniessen können», schreibt die Stiftung über MidnightSports und OpenSunday.

Im vergangenen Winter führte IdéeSport Projekte in 19 Kantonen durch. Bild: zvg

Die in Olten, Lamone und Lausanne beheimatete Stiftung IdéeSport setzt sich für Kinder und Jugendliche ein und nutzt Sport als Mittel der Suchtprävention, Förderung von Gesundheit und Chancengleichheit sowie der gesellschaftlichen Integration. Seit über 20 Jahren öffnet IdéeSport schweizweit leer stehende Räume, damit Kinder und Jugendliche ihre Freizeit an den Wochenenden bei Sport und Bewegung verbringen können.

Ziel sei es, den Kindern und Jugendlichen in ihrer Freizeit einen Raum zu geben, den sie mitgestalten könnten, erklärt Projektmanagerin Laura Diethelm. Auch das Einbinden von den Jugendlichen als Coaches geschieht nicht ohne Grund. «Wir wollen die jungen Leute befähigen, Verantwortung zu übernehmen und erste Arbeitserfahrungen zu sammeln», so Diethelm.