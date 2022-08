Lupfig/Birr: So schön waren Umzug und Morgenfeier am Eigefäscht

Birr/Lupfig So schön waren der Brötliexamen-Umzug und die Morgenfeier am Eigefäscht Am Brötliexamen-Umzug boten die Kinder und Jugendlichen in ihren eleganten Kleidern ein schönes Bild. Während es beim Umzug noch trocken war, regnete es mit dem Start der Morgenfeier in Strömen – doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Irene Hung-König Jetzt kommentieren 21.08.2022, 12.00 Uhr

Nicht nur die Schülerinnen und Schüler, auch die Lehrpersonen liefen freudestrahlend am Umzug mit. Irene Hung-König

Die Mädchen in weissen Kleidern, mit Blumenkränzchen im Haar und kleinen Blumenarrangements an den Handgelenken, die Knaben in dunklen Hosen und weissen Hemden: Für einmal erschienen die Schülerinnen und Schüler der Eigenämter Festgemeinden Ton in Ton.

Zahlreiche Gäste säumen die Strassen bei der Kirche. Irene Hung-König Birrer und Lupfiger Gemeinderäte (v.l.) René Grütter, Andreas Bender, Ivano Colomberotto, Peter Hochstrasser, Marc Freiermuth und Richard Plüss. Irene Hung-König Die Majoretten zeigen ihre Kunst am Umzug. Irene Hung-König Mit Hut und Anzug ist dieser Herr unterwegs. Irene Hung-König Die Mädchen laufen in weissen Kleidern und Blumenkränzchen im Haar mit. Irene Hung-König / Aargauer Zeitung Kein Umzug ohne Handtasche und Handy, dachte sich wohl diese junge Dame. Irene Hung-König / Aargauer Zeitung Die Feldmusik Lupfig begleitet den Umzug von Lupfig nach Birr. Irene Hung-König Freudig winken die Jungs in die Kamera. Irene Hung-König / Aargauer Zeitung Die beiden Mädchen erfreuen sich am Umzug. Irene Hung-König / Aargauer Zeitung Die Schüler erblicken ihre Familien am Strassenrand. Irene Hung-König / Aargauer Zeitung Bunt war doch noch zugegen – in Form von Turnschuhen. Irene Hung-König Die Musikschul-Rockband spielt und singt beim Einmarsch der Schüler auf die Sportwiese Birr. Irene Hung-König

Die Kindergärtler hielten sich an den Händen, die älteren Kinder waren über Bänder in den Lupfiger und Birrer Farben miteinander verbunden. Traditionellerweise erscheinen die Kinder jeweils mit gebastelten Kostümen in den verschiedensten Farben. Doch diesmal war es nicht irgendein Brötliexamen-Umzug, sondern derjenige zum 750-Jahre-Fest von Birr und Lupfig.

Dies gefiel den zahlreichen Gästen, Eltern, Freunden und Verwandten am Strassenrand, die das Geschehen mit ihren Handys filmten und den Kindern zuwinkten. Ein Mädchen, das verletzungsbedingt nicht mitmarschieren konnte auf der Route von Lupfig nach Birr zur Schulanlage und der Sportplatzwiese, wurde im geschmückten Leiterwagen mitgenommen. Die Behördenmitglieder von Birr und Lupfig marschierten gemeinsam im Umzug mit, einige hielten den Regenschirm in der Hand bereit.

Trockener Umzug, nasse Morgenfeier

Die gute Laune lassen sich die Kinder trotz strömendem Regen nicht nehmen. Irene Hung-König

Die Feldmusik Lupfig führte den Festumzug an. Begleitet wurden sie durch Majoretten, die ihre «Batons» in die Luft warfen und gekonnt auffingen. Hatten die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Behördenmitglieder beim Umzug noch Glück mit dem Wetter, fing es beim Einzug auf die Sportwiese Nidermatt zunächst leicht zu regnen an. Die Kapuzen der Pelerinen wurden über die mit Blumen bekränzten Köpfe gezogen, denn mit dem Start der Morgenfeier regnete es in Strömen.

Professor Bummbastic zeigt seine Experimente auf der Bühne. Irene Hung-König

Die Rockband der Musikschule sorgte mit verschiedenen Songs wie «Eye of the Tiger» für Unterhaltung. «Professor Bummbastic» schliesslich führte die Kinder in die Welt der Experimente ein. Zunächst assistierte ihm sein Roboter, danach holte der Mann mit den wilden, abstehenden Haaren, jeweils ein Kind auf die Bühne. Sie zündeten gemeinsam eine Rakete, liessen einen Tisch und eine Weltkugel schweben.

Die Wissenschafts-Show aus den Bereichen Physik und Chemie kam bei den Gästen gut an. Mit dem Brötliexamen-Lied endete die Morgenfeier, danach konnten die Kinder der Eigenämter Gemeinden Birr, Lupfig und Birrhard in ihre Examenbrote beissen.

