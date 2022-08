Gelungenes Fest: Lupfig und Birr feiern ihr 750-Jahr-Jubiläum

Birr/Lupfig Es war eindrücklich: So feierten Birr und Lupfig drei Tage lang gemeinsam ihr 750-Jahre-Jubiläum Die beiden Gemeinden Lupfig und Birr verwandelten sich am Wochenende in eine riesige Festmeile: Sie feierten unter dem Motto «Wir feiern. Gemeinsam.» zusammen Geburtstag. Gratulant war Regierungsrat Dieter Egli, der ein fliegendes Geheimnis lüftete und fand: «Ihr seid dem Rest der Schweiz eine Nasenlänge voraus.» Irene Hung-König Jetzt kommentieren 21.08.2022, 14.13 Uhr

Gemütlich ist es in der Long Beach Bar. Irene Hung-König

Am Freitagabend um 18 Uhr fiel der Startschuss zur grossen, gemeinsamen Geburtstagsfeier von Birr und Lupfig. Damit hatte die rund vierjährige Planung und Organisation ein Ende.

Die vielen liebevoll hergerichteten Beizli mit Spezialitäten aus diversen Nationen reihten sich entlang der Lupfiger Langgasse hin zur Birrer Nidermattstrasse. Hier assen im vollen Festzelt «The Spirit of Serbia» die Leute Spezialitäten wie Cevapcici und hörten dazu serbische Livemusik.

Die Gäste spazieren vom Lunapark her in Richtung Festbeizli. Irene Hung-König Genossen das Fest: OK-Präsident Ivano Colomberotto (v.l.), Ehrendame, René Grütter, Gemeindeammann von Birr, Regierungsrat Dieter Egli mit Weibelin, Richard Plüss, Gemeindeammann von Lupfig, Ehrendame und der zweite OK-Präsident Andreas Bender. Irene Hung-König Die Gäste flanieren auf der Festmeile auf und ab. Irene Hung-König Schlange stehen für die italienischen Panzerotti. Irene Hung-König Die Blaskapelle Eigenamt sorgt während des Festakts für Unterhaltung. Irene Hung-König Diese Kinder wollen möglichst viele Fische fangen. Irene Hung-König Auf der Showbühne wird getanzt. Irene Hung-König Die Spiesse vor der Turnerhütte brutzeln auf dem Grill. Irene Hung-König Die Schweine ruhen sich vor dem nächsten Rennen aus. Irene Hung-König Die OK-Präsidenten Andreas Bender (li.), Ivano Colomberotto und Moderator André Keller. Irene Hung-König Treffsicherheit ist gefragt. Irene Hung-König Beim FC Birr geht es um die Treffsicherheit. Irene Hung-König / Aargauer Zeitung Bunte Luftballon-Figuren werden angeboten. Irene Hung-König / Aargauer Zeitung Am Wybrunne trifft man sich. Irene Hung-König Witzig sieht sie aus, die Shuttle-Bar des Badminton-Clubs Birr. Irene Hung-König

Gleich nebenan brutzelten die Rinds- und Schweinefleischspiesse des Männersportvereins Birr-Lupfig und des Frauenturnvereins Birr auf dem Grill. Gegessen wurde in der heimeligen Turner-Hütte, die am Freitagabend bei zunehmend auffrischendem Wind, von vielen Gästen aufgesucht wurde. Für heissen Sound sorgten zu später Stunde schliesslich Az-Ton, Bonnie and the groove cats sowie live/wire auf der Showbühne.

Das Motto «Wir feiern. Gemeinsam.» perfekt umgesetzt

Im Festakt am Samstagnachmittag in der Mehrzweckhalle Lupfig machten die Organisatoren klar, woran ihnen an den Festvorbereitungen gelegen war. Alles war dem Motto: «Wir feiern. Gemeinsam.» unterstellt. Regierungsrat Dieter Egli liess die Gäste an seinen Jugenderinnerungen vom Flugplatz Birrfeld teilhaben. Er sagte zu den Gästen, darunter die Behördenmitglieder der Nachbargemeinden Windisch, Brugg, Hausen und Mülligen:

«Der Flugplatz war ein magischer Ort für mich. Hier bin ich auch zum ersten Mal geflogen.»

Viel spektakulärer als seine Geschichte sei natürlich die Weltgeschichte der Habsburger, die hier geschrieben worden sei, so Egli weiter. Der Regierungsrat erklärte: «Wir sind stolz auf diese Geschichte. Sie gibt uns mit der Habsburg nicht nur ein wunderschönes Wahrzeichen, sondern auch Identität.»

Regierungsrat Dieter Egli betonte, dass die Geschichte «uns mit der Habsburg nicht nur ein wunderschönes Wahrzeichen gibt, sondern auch Identität». Irene Hung-König

Im Bezug auf Johann Heinrich Pestalozzi, der vor gut 250 Jahren die Armenanstalt Neuhof in Birr gründete, und des Elektrotechnikkonzerns Brown, Boveri und Cie., sprach er davon, dass Birr und Lupfig etwas Besonderes seien:

«Ihr seid dem Rest der Schweiz eine Nasenlänge voraus.»

Dies habe Birr international gemacht: «Auch heute sehen wir, wie gut Integration klappt.» Dieter Egli zeigte sich beeindruckt, wie viele Vereine am Fest vereint sind. «Ihr habt euch auf Veränderungen eingelassen, ihr kennt eure Geschichte und geht gemeinsam in die Zukunft.»

Es sei deshalb wohl kein Zufall, dass geprüft werde, mit anderen Gemeinden im Eigenamt zusammenzukommen. Als Geschenk überreichte Dieter Egli den beiden Gemeinden je denselben Geldbetrag. Das Geld wurde in das «Eigefäscht» investiert.

Eine riesige Pendenzenliste musste abgearbeitet werden

Die beiden OK-Präsidenten Andreas Bender, Gemeinderat Birr und sein Lupfiger Amtskollege Ivano Colomberotto sprachen über die rund vierjährige Vorbereitungszeit. Ivano Colomberotto erklärte, dass der erste Festtermin für 2020 vorgesehen war – doch dann kam die Pandemie. Schliesslich einigte man sich auf August 2022.

Nach der grössten Herausforderung gefragt, erwähnte Ivano Colomberotto die riesige Pendenzenliste, die abgearbeitet werden musste. «Es hat geklappt, wir konnten gestern um 18 Uhr das Fest eröffnen.»

Mit den Autoscootern geht’s rund. Irene Hung-König

Für Andreas Bender sind die vielen Konzerte und Showacts auf der Bühne ein Highlight. Das andere sind die vielen Menschen, die auf den Strassen am Fest unterwegs sind. Die beiden Gemeindeammänner Richard Plüss, Lupfig und René Grütter, Birr, gingen in ihren Reden auf die Geschichte der beiden Gemeinden und deren Veränderungen ein.

Nach dem Festakt strömten die Gäste wieder hinaus auf die lang gezogene Festmeile. Die Kinder vergnügten sich im Lunapark, wetteten beim Säulirennen auf ihren Favoriten oder testeten ihr Können beim Torwandschiessen des FC Birr. Die Erwachsenen probierten verschiedene Drinks an den Bars aus und genossen das mittlerweile schöne Sommerwetter.

