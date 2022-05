Birr/Lupfig: Programm von Eigefäscht steht fest

Birr/Lupfig Ein Anlass wie seit 50 Jahren nicht mehr: Organisatoren geben Programm des Eigefäschts bekannt Am dritten Augustwochenende zelebrieren die Nachbargemeinden Birr und Lupfig gemeinsam ihr 750-Jahr-Jubiläum. Wie das Brötliexamen darin eingebettet wird, steht jetzt fest. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Die beiden Co-Präsidenten des Organisationskomitees, Ivano Colomberotto (links) und Andreas Bender, rechnen mit 8000 Besucherinnen und Besuchern am Eigefäscht. Maja Reznicek

Nach diesem Morgen sind die Erwartungen hoch. Mitten im zukünftigen Festperimeter lud das Organisationskomitee des Eigefäschts am Mittwoch zur Medienorientierung. Birr und Lupfig würden bereits vieles zusammen machen, erklärte Co-Präsident Andreas Bender einleitend. Gemeinsame Festivitäten – etwa am 1. August – seien Tradition.

Dass die gemeinsame Begehung des 750-Jahr-Jubiläums der Gemeinden eine Nummer grösser ist, gab der Birrer Gemeinderat dann aber doch zu:

«Vor 50 Jahren haben wir im Eigenamt das letzte Mal ein Fest in diesem Rahmen durchgeführt.»

Vom 19. bis 21. August soll der Grossanlass rund 8000 Besucherinnen und Besucher anlocken. Das Festgelände erstreckt sich von der Mehrzweckhalle Lupfig bis zum Schulhaus Nidermatt Birr, wie Co-Präsident Ivano Colomberotto (Gemeinderat Lupfig) erklärte.

Der Festperimeter des Eigefäschts. zvg

Hier darf man sich genauso auf Festbeizen und Stände freuen wie auf einen Lunapark. Doch es stehen noch viele weitere Punkte auf dem Programm des dreitägigen Spektakels.

Rätselfreudige kommen genauso auf ihre Kosten wie AC/DC-Fans

Einen zentralen Teil der Unterhaltung übernehmen die insgesamt 18 Showacts auf der Bühne bei der Mehrzweckhalle Lupfig. Hier soll es gemäss Anlasswebsite insbesondere musikalisch zu- und hergehen. An jedem der drei Tage steht ein anderes Genre im Mittelpunkt – von Rock bis Volksmusik.

Als besondere Highlights hebt Andreas Bender zwei Musikgruppen hervor, die am Freitagabend spielen: Tributeband Live/Wire sei für alle, die AC/DC mögen. Bonnie & the groove Cats markieren ebenfalls einen musikalischen Höhepunkt, dieser aber mit lokalem Bezug: Der Lupfiger Gemeindemitarbeiter Ueli Hofstetter fungiert als Songwriter und Multiinstrumentalist.

Bonnie & the groove Cats treten am Freitagabend auf. Remo Fröchlicher (16. Dezember 2017)

Daneben erwähnt Bender auch den Auftritt des Filmorchesters Zürich am Sonntag. Der Birrer Gemeinderat sagt:

«Das Orchester wurde frisch gegründet und hat bisher erst zwei oder drei grosse Auftritte gehabt.»

Weiter stehen am dritten Augustwochenende etwa die Musikschule Eigenamt und die Tanzgruppe des Danza Zentrums aus Brugg/Wohlen auf der Bühne. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Acts sollen gemäss OK-Mitglied André Keller Ende Woche auf der Website www.eigefaescht.ch aufgeschaltet werden.

Die Tänzer des Danza Zentrums traten auch am Brugger Stadtfest 2019 auf. Janine Müller (30. August 2019)

Am Bühnenrand endet das Unterhaltungsprogramm des Grossanlasses aber nicht. So locken laut Ivano Colomberotto für grosse und kleine Kinder Kletterwand, Hüpfburg und Märlihuus genauso wie Säulirennen und Tombola. Bender verspricht dabei: «Hier gewinnt man nicht nur Blumentöpfe und Zöpfe.» Über einen Shuttlebus kann sogar der Escape-Room in Schinznach besucht werden.

«Special Guest» richtet Videobotschaft an Bevölkerung

Der offizielle Festakt zum Jubiläum wird am Samstag um 13 Uhr begangen. Neben Regierungsrat Dieter Egli kommt in diesem Rahmen vor Ehrengästen und Bevölkerung auch der sogenannte «Special Guest» zu Wort.

Karl von Habsburg. AZ Archiv (23. September 2019)

Diesen kündigten Bender und Colomberotto bereits im Januar an: Karl von Habsburg, Präsident der Paneuropabewegung Österreich, richtet sich in einer Videobotschaft an die Birrer und Lupfiger Bevölkerung. Obwohl die Gemeinden bereits seit drei Jahren mit dem Team von Habsburg in Kontakt stehen, habe es mit dem Liveauftritt nicht geklappt, räumt Bender ein.

Ebenfalls am Samstag findet während des Jubiläumsfests das verschobene Brötliexamen statt. Die beiden Co-Präsidenten unterstreichen:

«Alle Gemeinden werden am Nachholtermin mitmachen – am Umzug und der Morgenfeier.»

Voraussichtlich beginnt der Umzug um 9.15 Uhr und verläuft um das Festgelände herum: Mit Start in der Breitenstrasse geht es über Dorfstrasse, Sandgasse, Hinterdorfstrasse, Lättenstrasse, Quellenstrasse und Schulstrasse hin zur Schulanlage Nidermatt. Man bemühe sich um einen exakt gleichen Zeitablauf wie in früheren Jahren, erklärt Bender.

Bis zum Eigefäscht sind es jetzt noch 100 Tage. Wer sich diese Zeit versüssen will, der sollte auf der Facebook-Seite des Anlasses vorbeischauen: Bis Ende Juli können dort monatlich vom lokalen Gewerbe gesponserte Preise gewonnen werden.

Eigefäscht, 19. bis 21. August, Freitag: 18 bis 2 Uhr, Samstag: 10 bis 2 Uhr, Sonntag: 10 bis 20 Uhr. Festperimeter vom Schulhaus Nidermatt Birr bis Mehrzweckhalle Lupfig.

