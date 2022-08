Birr/Lupfig: Diese Bilanz ziehen Veranstalter zum Eigefäscht

Birr/Lupfig «Anspannung davor war extrem hoch»: Eigefäscht lockt 10’000 Menschen an – diese Bilanz ziehen die Veranstalter Nach vier Jahren Planung ging am Wochenende das 750-Jahr-Jubiläum von Birr und Lupfig über die Bühne. André Keller, Medienverantwortlicher des Organisationskomitees, über Highlights, Herausforderungen und Wermutstropfen. Maja Reznicek 23.08.2022, 05.00 Uhr

Die Lage der Showbühne war gemäss Keller nicht optimal. Bild: Irene Hung-König

Gewisse Zelte sind bereits verschwunden. «Ein Teil der Vereine hat schon am Sonntagabend angefangen, aufzuräumen», erklärt André Keller am Montag. Als der Medienverantwortliche im Organisationskomitee des Eigefäschts mit der AZ telefoniert, ist der Abbau des dreitägigen Jubiläumsevents von Birr und Lupfig in vollem Gange. Den Veranstaltern fällt damit auch ein Stein vom Herzen: