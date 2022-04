Birrharder Fotografin präsentiert Aktserie

Birrhard/Fislisbach «Die Bilder sind eine Hommage an meine Artistenfreunde im Zirkus»: Kindergärtnerin stellt Aktbilder aus Barbara Huwiler ist mit der Fotografie aufgewachsen. Ihr Hobby hat sie aus Leidenschaft zu ihrem Nebenjob gemacht – und das erfolgreich. Ende Mai präsentiert die Künstlerin, die in Birrhard wohnt und in Fislisbach arbeitet, ihre Werke an der Photo Münsingen. Flavia Rüdiger Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Fotografin Barbara Huwiler stellt ihre Aktreihe in Münsingen aus. zvg/Barbara Huwiler

Ob Hochzeitsreportage oder Aktbild: Fotografin Barbara Huwiler (früher Bamberger) liebt die Vielseitigkeit, die dieser Nebenberuf in ihr Leben bringt. Sie sagt:

«Ich bin überall da, wo es um Menschen geht.»

Dank ihrer zurückhaltenden, empathischen Art würden die Abgebildeten die Kamera vergessen, weshalb echte, authentische Bilder entstehen würden – Bilder, die Geschichten erzählen.

Fotografin Barbara Huwiler hat ihre Passion erst spät entdeckt. zvg

Als Tochter eines Fotografen ist Huwiler mit Bildern und dem stechenden Geruch des hauseigenen Fotolabors aufgewachsen. Ihre Leidenschaft fürs Fotografieren sei aber erst später gekommen.

Während der kommenden Jahre fotografierte sie, neben ihrem Hauptberuf als Kindergärtnerin in Fislisbach, vor allem dokumentarisch und ist somit für die Familienalben ihrer Grossfamilie zuständig gewesen. Die 55-Jährige hat sechs erwachsene Kinder und ist bald sechsfache Grossmutter.

Auf späteren Reisen in touristenferne Länder, wie zum Beispiel Haiti, erlebte die gebürtige Zürcherin einen neuen Drang:

«Ich wollte meine Eindrücke und Begegnungen fotografisch festhalten und mit den Bildern das Erlebte auch anderen zugänglich machen.»

Bis heute sei die Strassen- und Reisefotografie eine grosse Leidenschaft.

Eine weitere Passion sei das Fotografieren im Zirkusumfeld. So ist Huwiler seit vielen Jahren in Zirkussen unterwegs. Die heute in Birrhard wohnende Künstlerin erklärt rückblickend: «Diese Art der Fotografie weckte das Bedürfnis nach technischer Perfektion in mir, weshalb ich zwei Jahre lang den Lehrgang digitale Fotografie besuchte und diesen mit einer Bestnote von 5,8 abschloss.»

Welche Höhepunkte auf Barbara Huwiler zukommen

Nacktheit spielt keine Hauptrolle in der Fotostrecke von Huwiler. zvg/Barabara Huwiler

Für die Fotografin stehen dieses Jahr einige Höhepunkte an. Darunter wird Huwiler an der Photo Münsingen im Dachstock des Schloss Münsingen ihre Bilder ausstellen. Es ist eine Serie mit dem Namen «Artistic Nudes», die aus zwölf Schwarz-Weiss-Fotos und einem farbigen Bild besteht. Sie habe sich schon länger mit der ästhetischen Aktfotografie beschäftigt.

Laut ihrer Website schafft die Dunkelheit in ihren Aktfotos Platz für den Blick auf die schönen, durchtrainierten Körper und die übermenschlichen Fähigkeiten der Artisten, deren Nacktheit dadurch etwas in den Hintergrund rückt.

Die Künstlerin erklärt:

«Die Bilder sind eine Hommage an meine Artistenfreunde im Zirkus, die trotz Corona und somit fehlendem Publikum weiter trainiert haben.»

Die Aktreihe ist eine Hommage an Huwilers Artistenfreunde. zvg/Barbara Huwiler

Die Ausstellung in Münsingen läuft ab Donnerstag, 26. Mai, bis zum Sonntag, 29. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr (Sonntag nur bis 17 Uhr). Ein weiteres Highlight wird Huwilers zweite Teilnahme in Folge an der Photo Schweiz in Zürich sein. Dass sie erneut an dieser grossen Ausstellung teilnehmen darf, sei eine «riesige Ehre», sagt die 55-Jährige.

