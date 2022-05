Birrhard «Traditionen soll man bewahren»: Das «Brötliexamen light» begeistert Klein und Gross Wegen der Pandemie musste das Brötliexamen in den vergangenen zwei Jahren abgesagt werden. Dieses Jahr hat die Gemeinde Birrhard die Tradition in reduzierter Form fortgeführt. Deborah Bläuer 02.05.2022, 05.00 Uhr

Die Kinder sind mit Feuereifer dabei und zeigen in der Turnhalle, was sie können. Deborah Bläuer

Es herrschte eine ausgelassene Stimmung in der mit bunten Fähnchen geschmückten Turnhalle der Schule Birrhard, in der am Freitag das Brötliexamen gefeiert wurde. Allerdings in etwas abgespeckter Form als «Brötilexamen light». Das richtige Brötliexamen aller Eigenämter Gemeinden findet dieses Jahr wegen der Pandemie noch nicht statt. Es wird teilweise am Eigefäscht im August nachgeholt werden.