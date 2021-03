Birrhard Nach reiflicher Überlegung: Die Kinder übernehmen das Lebenswerk ihres Vaters 30 Jahre nach der Firmengründung führen Sandra und Fabian Saladin die Rolsa Storen GmbH in Birrhard weiter. Sie starten mit einem Angestellten und den teilpensionierten Eltern in ihr erstes Jahr als Geschäftsführer. Dafür haben sie nochmals die Schulbank gedrückt. 13.03.2021, 10.15 Uhr

Die Firma Rolsa Storen GmbH in Birrhard bleibt der Familie erhalten und geht an die nächste Generation (v. l.): Tochter Sandra, Mutter Silvia, Vater Roland und Sohn Fabian Saladin. Bild: zvg

Vor drei Jahren fielen die Würfel: Zur grossen Überraschung der Eltern Roland und Silvia Saladin entschieden sich die beiden Kinder Fabian und Sandra 2018, das Lebenswerk ihres Vaters weiterzuführen. Nach langjähriger Erfahrung in der Storenbranche hatte dieser vor genau 30 Jahren seine eigene Firma –Roland Saladin Storenbau – in Birrhard gegründet. Mit der administrativen Hilfe seiner Ehefrau Silvia verfolgte er von Anfang an das Ziel, die Aufträge möglichst selbstständig auszuführen.