Birrfeld: Der Aero-Club Aargau hat wieder einen Vorstand

Birrfeld Sechs Monate nach dem Desaster hat der Aero-Club Aargau wieder einen Vorstand und einen neuen Präsidenten An einer ausserordentlichen Generalversammlung wählten die 204 anwesenden Mitglieder mit einem deutlichen Votum sieben neue Vorstandsmitglieder. Was auffällt. Claudia Meier 16.11.2022, 18.30 Uhr

Der Regionalflugplatz Birrfeld besteht seit 1937. Claudia Meier

Rund ein halbes Jahr nach der geschichtsträchtigen Generalversammlung des Aero-Club Aargau (AeCA), bei dem der bestehende Vorstand nicht mehr gewählt und auch kein neuer bestimmt wurde, ist der AeCA wieder handlungsfähig. Wie der Aero-Club der Schweiz (AeCS) in einer Mitteilung schreibt, haben am Dienstag die 204 anwesenden Mitglieder nach kurzer Diskussion an der ausserordentlichen GV in Windisch mit einem deutlichen Votum sieben neue Vorstandsmitglieder gewählt.

Roman Hunziker ist der neue Präsident vom Aero-Club Aargau. zvg

Neuer Präsident des AeCA ist der 39-jährige Roman Hunziker. Er ist Betriebswirtschafter HSG, Luftwaffenoffizier sowie unabhängiger Motorflugpilot im Birrfeld. Aufgewachsen ist er in Reinach AG, seit zwei Jahren wohnt er in Weisslingen im Zürcher Oberland. Somit tritt Roman Hunziker nach dem mehrmonatigen Unterbruch die Nachfolge von Werner Neuhaus junior an.

Alle Vorstandsmitglieder haben Wurzeln im Aargau

Diese sechs weiteren Personen vertreten neu im Vorstand ebenfalls die Interessen der rund 1230 Mitglieder des AeCA: Peter Baschnagel aus Windisch, Alain Bertrand aus Würenlingen, Fabian Hummel aus Baden, Herbert Meinecke aus Brugg, Fritz Oschwald aus Rothrist und Martin Weber aus Staufen.

Matthias Jauslin ist Zentralpräsident des AeCS und FDP-Nationalrat. Gaetan Bally / Keystone

Sowohl AeCS-Zentralpräsident Matthias Jauslin aus dem Freiamt wie der neugewählte Roman Hunziker zeigten sich erleichtert, dass der AeCA wieder einen beschlussfähigen Vorstand hat.

Jauslin verwies auf die Unterstützung des Dachverbandes, insbesondere auch auf die vom Zentralsekretariat des AeCS geleistete Arbeit. Hunziker betonte, dass der neue Vorstand mit Freude, aber auch grossen Respekt vor den Herausforderungen seine Arbeit aufnehmen werde.

Frühere Sprengkandidaten sind nicht vertreten

Als Dachverband der Schweizer Leichtaviatik hatte der AeCS dem vorstandslosen Regionalverband des AeCA seine Unterstützung bei der Suche nach einer Lösung angeboten. Zusammen mit dem Aero-Club der Schweiz wurden in einem mehrstufigen Verfahren durch die Präsidenten der im Birrfeld beheimateten Flugsportgruppen zuerst Gespräche mit den Beteiligten geführt und anschliessend sieben Kandidaten für die Wahl vorgeschlagen. Der AeCS war letztlich für die statutarische Organisation und Durchführung der Generalversammlung des AeCA verantwortlich.

Im Birrfeld ist der grösste Flugplatz im Kanton Aargau. Claudia Meier

Was auffällt, ist, dass unter den neugewählten Vorstandsmitgliedern des AeCA kein Verwaltungsratsmitglied der Fliegerschule Birrfeld vertreten ist und auch keiner der vier Sprengkandidaten der Oppositionsgruppe, die im August 2021 für Wirbel bei der Wahl des Vorstands für den AeCA sorgte. Wie früher ist auch der neue Vorstand ein reines Männergremium.

Als nächster Meilenstein wird der Verwaltungsrat der Fliegerschule gewählt

Nach der Motivation für das neue Amt gefragt, sagt Präsident Roman Hunziker: «Was an der letzten GV lief, tat mir weh.» Er sehe im Birrfeld grosse Chancen, die Erfolgsgeschichte des Regionalflugplatzes zukunftsorientiert fortzusetzen. Für ihn stehe die Sache im Mittelpunkt. Nach mehreren Gesprächsrunden hätten sich die sieben Kandidaten herauskristallisiert, die schliesslich von den Obmännern der im Birrfeld beheimateten Fluggruppen zur Wahl in den Vorstand vorgeschlagen wurden. Roman Hunziker hält fest:

«Alle sieben Vorstandsmitglieder sind Piloten im Birrfeld und zwei gehören zusätzlich einer Birrfelder Fluggruppe an.»

Am Samstag wird sich der Vorstand treffen und die Aufgaben verteilen. Präsident Hunziker betont, dass in der Vergangenheit nicht alles schlecht gelaufen sei, jetzt aber die Neuorientierung im Fokus stehe. Dazu gehöre – als nächster Meilenstein – auch die Neuwahl des Verwaltungsrats der Fliegerschule Birrfeld AG. Der Prozess dazu werde in den kommenden Wochen festgelegt und umgesetzt.

Abgesehen vom Verwaltungsratspräsidenten Andreas Marti sind laut der Flugplatzwebsite noch sechs ehemalige AeCA-Vorstandsmitglieder im Verwaltungsrat der Fliegerschule Birrfeld AG vertreten. Abschliessend sagt Roman Hunziker: «Dem neuen Vorstand ist es ein grosses Anliegen, künftig nach aussen und innen offen zu kommunizieren und ein starkes Team zu werden.»

