Birrfeld Piloten: «Das ist ein Affront gegenüber allen Kunden und Arbeitnehmenden auf dem Birrfeld» Die Machtkumulation auf dem Flugplatz in Lupfig stösst einer Gruppe Aviatik-Begeisterter sauer auf. Sie rufen die Mitglieder des Aero-Club Aargau dazu auf, die Notbremse zu ziehen und sich für die nächste Generalversammlung so zu organisieren, dass ein Neuanfang möglich wird. Claudia Meier 26.03.2021, 05.00 Uhr

Im Jahr 1937 gegründet hat sich der Flugplatz Birrfeld zum bedeutendsten Luftverkehrs- und Ausbildungszentrum im Aargau entwickelt.

Bild: zvg (27. März 2019)

Seit der Vorstand des Aero-Club Aargau (AeCA) sich am Dienstagabend selber zusätzlich in den Verwaltungsrat der Fliegerschule Birrfeld (FSB) AG gewählt hat, liegt die gesamte Entscheidungsmacht auf dem Regionalflugplatz in Lupfig bei den gleichen sieben Männern.