Zusammenschluss Birrfeld: Resultate der Machbarkeitsstudie

Birrfeld «Neue Gemeinde wird ein Schwergewicht in der politischen Landschaft der Region»: So würde sich die Grossfusion auswirken Die vier Gemeinden Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen haben eine Machbarkeitsstudie über die Folgen eines Zusammenschlusses in Auftrag gegeben. Nun liegt der Bericht vor – ein erster Einblick. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 14.07.2022, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stimmung vor einem Jahr war positiv. Im Juni 2021 hatte die AWB Comunova AG für die Eigenämter Gemeinden eine Bevölkerungsumfrage zum Thema «Zusammenschluss Birrfeld» durchgeführt. Zwei Drittel der Teilnehmenden befürworteten eine Fusion, einzig Habsburg lehnte diese deutlich ab.

Die Gemeinderäte von Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen entschieden sich in der Folge, eine Machbarkeitsstudie über die Auswirkungen eines Zusammenschlusses in Auftrag zu geben. Dabei sollten die Rahmenbedingungen einer fusionierten Gemeinde sowie das Fusionsverfahren aufgezeigt werden.

Sie waren bei der Präsentation der Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage dabei (v.l.): Werner Rüegsegger (Habsburg), René Grütter (Birr), Stefan Hänni (Mülligen), Martin Hitz (AWB Comunova AG), Ursula Berger (Birrhard), Gemeindeschreiberin Fabienne Zinniker und Richard Plüss (Lupfig). Claudia Meier (4. Oktober 2021)

Die Studie wurde erneut durch die AWB Comunova AG ausgearbeitet. Der zugehörige 50-seitige Bericht liegt nun vor, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heisst.

Gemeinsames Potenzial von rund 40 Hektaren an baureifem Bauland

Im Bericht konkludiert das Unternehmen unter anderem, dass insbesondere Birr, Birrhard und Lupfig bereits in einigen Bereichen zusammenarbeiten. Mülligen sei nicht eindeutig in eine Richtung orientiert. Die AWB Comunova AG schreibt dazu: «Ein Potenzial für eine weitere Zusammenarbeit ist durchaus vorhanden, allerdings sind dafür bereits weitreichendere, einschneidende Veränderungen anzeigt – etwa bei Verwaltung oder Schule.»

Gewisse Synergieeffekte könnten erzielt werden, allerdings bleibe ein grosser Koordinationsbedarf für Gemeinderäte und Verwaltungen.

In der fusionierten Gemeinde könnten die verschiedenen Schulstandorte langsam zusammenwachsen. Im Bild: das Schulhaus Chestenberg in Lupfig. Sandra Ardizzone (10. Juni 2020.

Die finanzielle Situation der vier Gemeinden sei different, generiere aber keinen dringenden Handlungsbedarf. Trotzdem heisst es im Bericht:

«Die vorgesehenen Investitionen von über 40 Millionen Franken sind hoch und führen zu einer überdurchschnittlichen Verschuldung, welche sich nicht in allen Gemeinden gleich schnell abbauen lässt.»

Eine Fusion erzeuge einige Synergieeffekte bei den laufenden Kosten und Investitionen, die Ressourcen für die Entwicklung schaffen. «Diese Ressourcen werden aber auch teilweise benötigt, damit die neue Gemeinde zusammenwachsen könnte.»

Als wichtigen positiven Faktor einer Fusion stuft die AWB Comunova AG die Erweiterung des ÖV-Angebots ein. «Die Grösse der Gemeinde und das Synergiepotenzial lässt es zu, dass in diesem Bereich investiert werden kann.» Zusammen würden die vier beteiligten Parteien ausserdem über ein Potenzial von rund 40 Hektaren an baureifem Bauland verfügen.

Knacknüsse bei der Fusion sind noch zu lösen

Politisch gesehen, wäre die zukünftige Gemeinde mit knapp 10’000 Einwohnerinnen und Einwohnern ein Schwergewicht der Region Brugg. Die beiden kleineren Gemeinden Birrhard und Mülligen erhielten durch eine Fusion neue Entwicklungsmöglichkeiten und die Chance, beispielsweise langersehnte Verbesserungen am öffentlichen Verkehr zu realisieren.

Ebenso könne der Zusammenschluss Synergieeffekte bei den laufenden Rechnungen – für Schulorganisation, Hausdienst, Werkhof etc. – generieren. Nicht alle geplanten Investitionen wären notwendig, Mittel für anderes würden freigegeben.

Am 11. August findet die Diskussionsrunde auf dem Flugplatz Birrfeld statt. Alex Spichale (27. Mai 2022)

Final kommt die AWB Comunova AG zum Schluss:

«Grundsätzlich ist es möglich und – aufgrund der Auswirkungen – auch eine Option, einen Fusionsprozess anzustossen.»

Ob die Zeit dafür reif sei, müssten aber die Gemeinderäte entscheiden. Es gäbe noch Knacknüsse zu lösen, wie etwa das Thema Schule.

Im Detail werden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie am 11. August erläutert. Dann sind die Bevölkerung der beteiligten Gemeinden sowie alle weiteren interessierten Personen und Behörden von benachbarten Gemeinden zur Diskussionsrunde auf den Flugplatz Birrfeld eingeladen. Im Rahmen eines Podiumsgesprächs, so heisst es in der Mitteilung, sollen die Resultate auch debattiert werden.

Anschliessend bietet sich die Gelegenheit für Wortmeldungen aus der Bevölkerung. Der Bericht zur Machbarkeitsstudie kann auf den Websites der vier Gemeinden heruntergeladen werden.

Diskussionsrunde 11. August, 19.30 Uhr, Flugplatz Birrfeld, Hangar 3.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen