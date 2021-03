Birrfeld Nach Eklat bei der Fliegerschule: «Der Vorstand suchte diesen Job nicht» Auf dem Flugplatz in Lupfig sind grössere Umstrukturierungen im Gang: Der siebenköpfige Vorstand des Aero-Club Aargau hat sich am Dienstag selber zusätzlich in den Verwaltungsrat der Fliegerschule Birrfeld gewählt. Vorstandspräsident Werner Neuhaus erklärt, warum. Claudia Meier Aktualisiert 24.03.2021, 19.50 Uhr

Werner Neuhaus ist Präsident des Regionalverbands Aargau des Aero-Clubs der Schweiz und somit zuständig für den Flugplatz Birrfeld.

Bild: Claudio Thoma

(21. Mai 2019)

Es geht Schlag auf Schlag auf dem Regionalflugplatz Birrfeld in Lupfig. Alle fünf Verwaltungsräte und der Geschäftsführer der Fliegerschule Birrfeld (FSB) AG haben in den letzten Tagen das Handtuch geworfen. Am Mittwochmorgen sind die Angestellten – viele von ihnen waren schwarz gekleidet – vor Ort informiert worden, dass der Verwaltungsrat der FSB nicht mehr aus fünf, sondern aus sieben Mitgliedern besteht.

Der gesamte Vorstand des Aero-Club Aargau (AeCA) hat sich am Dienstagabend an einer Universalversammlung der Aktiengesellschaft der Fliegerschule ab sofort ad interim selber in den Verwaltungsrat der FSB gewählt. Das sei an der vor­angegangenen Obmännersitzung gemeinsam entschieden worden, heisst es in einer Medienmitteilung.

Vorwürfe der Vorteilnahme beeinflussten Entscheid

«Der Vorstand des AeCA ist ermächtigt, den Verwaltungsrat zu wählen», sagt dessen Präsident Werner Neuhaus auf Nachfrage der AZ. «Der Vorstand suchte diesen Job nicht. Wir sind uns bewusst, dass es für uns eine Mehrbelastung ist, wir wollen eine Neuausrichtung.»

Das Verwaltungsratspräsidium der FSB übernimmt Roger Birchmeier. Die sechs weiteren Verwaltungsräte sind Werner Neuhaus, René Dubs, Matthias Klein, Aurelio Vassalli (war auch interimistischer Flugplatzleiter), Jean Voegelin und Leo Widler. Auf die Frage, warum es sieben sind, sagt Neuhaus: «Um dem oft geäusserten Vorwurf der Vorteilnahme durch einzelne Vorstandsmitglieder zu begegnen, haben wir entschieden, dass alle sieben Einsitz im Verwaltungsrat nehmen.»

Generalversammlung könnte Wiederwahl verhindern

Verbunden mit der Wahl war eine Statutenänderung: Neu werden die Verwaltungsräte nicht mehr für drei Jahre, sondern nur für ein Jahr gewählt. Um diese Wahlen zu beeinflussen, müsste die Generalversammlung laut Werner Neuhaus Weisungen erteilen oder die Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern verhindern.

Der bisherige Geschäftsführer der FSB, der sich gezwungen sah, seine Stelle auf Ende Juni zu kündigen, wurde am Mittwoch freigestellt. Er musste sein Pult räumen und den Computer abgeben. «Das ist bei Kaderpositionen üblich. Für gewisse Übergaben muss er noch zur Verfügung stehen», ergänzt René Dubs, Vizepräsident des AeCA.

Der neue Geschäftsführer hat den Flugplatz beraten

Als neuer Geschäftsführer ad interim ist Gennaro Goetschmann vorgestellt worden. Er hat den Flugplatz Birrfeld seit Anfang Jahr als externe Fachperson im Auftrag des AeCA-Vorstands analysiert und tritt seine neue Stelle in einem 80%-Pensum am 1. April an. Der Berater hatte zuvor die Aufgabe aufzuzeigen, wie Prozesse und Kompetenzen neu zu ordnen sind.

«In der Diskussion der Analyse zeigten sich klare Handlungsfelder», fährt Neuhaus fort. Obschon die wirtschaftliche Situation aktuell nicht besorgniserregend sei, zeige die Finanzanalyse, dass man einem negativen Trend entgegenwirken müsse. Es gebe bei der FSB mehrere Baustellen, die man angehen müsse. Ein konkretes Beispiel nannte er aber trotz mehrmaligem Nachfragen nicht.

Das Personal reagierte überrascht und frustriert

Werner Neuhaus ist sich der grossen Verantwortung bewusst und gibt sich zuversichtlich: «Wenn die Abläufe gut organisiert sind, werden die Mitarbeitenden auch wieder zufriedener sein.» Die Kommunikation wolle man verbessern.

Das Personal, von den knapp 40 Angestellten waren laut Neuhaus gut 20 an der Infoveranstaltung, hat die Neuigkeiten zur Kenntnis genommen. Einige seien überrascht gewesen. Aus anderer Quelle heisst es frustriert.